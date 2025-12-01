Новогодняя столица-2026
В Рязань приехал чемпион Высшей Лиги КВН, чтобы подготовить команды к финальной игре

Валерия Мединская

Подготовка к финалу Официальной Рязанской Лиги КВН идёт полным ходом. И за качеством шуток следят настоящие профессионалы! Сегодня мы хотим познакомить вас с одним из них — Александром Юдиным.

Это сертифицированный редактор АМИК, который впервые работает в Рязани. Александр Юдин – автор, актёр; чемпион Высшей и Премьер-Лиги КВН, обладатель Летнего кубка и четырёх КиВиНов музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН», чемпион Встречи выпускников в составе команды «СОК».

Входил в авторские группы проектов:

«Нереальная История»/ YBW,

«Это смешно» / Россия-1,

«Шесть кадров» / СТС и многих других.

Сейчас команды активно проходят редактуры, которые ведут Александр Юдин и Руслан Шишкин — уже знакомый рязанским любителям КВН ведущий и редактор. Руслан — также чемпион Высшей Лиги (команда «Вятка»).

Финальная игра состоится 2 декабря в Рязанском дворце молодёжи. Билеты на финал разлетелись, как горячие пирожки. Буквально последнюю возможность попасть на финал использовали подписчики сообщества 7info. Пять человек получили билеты в конкурсе репостов.

Возрастное ограничение 12+

