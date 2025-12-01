Новогодняя столица-2026
В Рязани предприниматель попался на подделке документов ради госконтракта

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

В Рязани прокуроры вскрыли попытку зайти на госконтракт с фальшивыми документами. Прокуратура Советского района проверила, как соблюдается законодательство о контрактной системе в сфере закупок, и в ходе проверки всплыл подозрительный участник аукциона.

Один из региональных госзаказчиков объявил электронный аукцион на ремонт тротуара автомобильной дороги. Стандартная история: нужно привести в порядок пешеходную зону, для этого ищут подрядчика через систему госзакупок.

На участие в аукционе подал заявку индивидуальный предприниматель. Формально все выглядело как обычно: пакет документов, подтверждение опыта выполнения аналогичных работ, договоры. Но именно с подтверждением опыта и оказалось всё не так просто.

Прокурорская проверка показала, что в качестве доказательства своей квалификации ИП приложил поддельный договор. То есть ключевое основание, по которому заказчик должен был сделать вывод о его профессиональном опыте, оказалось фикцией.

После выявления подлога прокуратура не стала ограничиваться формальной констатацией нарушения. Прокурор Советского района, действуя в порядке ст. 37 УПК РФ, направил постановление и материалы проверки в следственный орган. Теперь там должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ — это статья за подделку документов.

Если следствие подтвердит выводы прокуроров, история с ремонтом тротуара для предпринимателя может закончиться уже не участием в аукционе, а уголовным делом.

