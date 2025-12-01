Новогодняя столица-2026
Выпускник программы «ГЕРОИ62» возглавит военно-патриотическую работу в Рязани

Олеся Чугунова

Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Ведяшкин назначен заместителем директора военно-патриотического центра «Зарница». Его карьерный путь является примером служения стране и активной гражданской позиции.

До начала специальной военной операции Евгений Ведяшкин работал в структурах ФСИН и на Приборном заводе, а также добился успеха в бизнесе. В 2022 году он добровольно заключил контракт и отправился на передовую, где был удостоен одной из высших государственных наград — Ордена Мужества.

После возвращения в Рязань он решил продолжить работу на благо государства и подал заявку на программу «ГЕРОИ62». Его потенциал и лидерские качества высоко оценили наставники, включая заместителя председателя правительства региона Наталью Суворову.

Теперь герой применит свой опыт и стремление к патриотическому воспитанию молодёжи на новом ответственном посту. В планах Евгения Ведяшкина входит активное развитие центра «Зарница» и реализация проектов по работе с подрастающим поколением.

