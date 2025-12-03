Павел Малков провёл личный приём граждан

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с жителями региона в ходе личного приёма, организованного в штабе общественной поддержки «Единой России».

В ходе общения были подняты конкретные вопросы. Так, представитель Пителинского дома культуры Дмитрий обратился к главе региона по поводу благоустройства мемориала на месте воинского захоронения. Павел Малков поручил профильному министерству оказать помощь в подготовке заявки на участие в программе местных инициатив, очередной отбор по которой начнётся в январе 2026 года. Также губернатор дал распоряжение собрать полные данные по всем памятным местам области, нуждающимся в обновлении.

Реклама

Ещё одной важной темой встречи, которую подняла жительница Вероника, стало развитие государственной стоматологической службы. Губернатор рассказал о текущей работе в этом направлении: в Рязани уже открылась современная детская стоматология с полным спектром услуг, где планируется установить компьютерный томограф и расширить парковочную зону. Параллельно идёт обновление детской стоматологии в районе Канищево.