В рязанском лесу фотоловушка зафиксировала странные ритуалы. Неизвестные в мантиях зажгли костёр и начали водить вокруг него хороводы. Видео публикует телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Экологи обнаружили, что кто-то систематически повреждает саженцы в Мещёрском национальном парке: выкапывает ямы на местах высадки растений. Первоначально предполагалось, что это дикие животные. Чтобы выяснить, кто наносит вред, были установлены фотоловушки. Однако просмотр видеозаписей лишь усугубил ситуацию.

Оказалось, что ночью в парк приходит группа людей, которые совершают странные действия. Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.

Все ритуальные атрибуты они оставляют на месте проведения своих обрядов, что вынуждает сотрудников заповедника убирать мусор. Экологи уже обратились в полицию с заявлением.