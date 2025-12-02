Учительница из Рязанской области победила в конкурсе «Медиа» всероссийского проекта «Флагманы образования»

Марина Савцова, учитель русского языка и литературы Баграмовской средней школы в Рыбновском районе, стала победительницей конкурсного трека «Медиа» в рамках Всероссийского проекта «Флагманы образования», который реализуется на Президентской платформе «Россия – страна возможностей». Проект направлен на развитие профессиональных навыков студентов, работников образования, культуры, спорта и молодежной политики, и включает несколько конкурсных направлений.

Победителей трека «Медиа» объявили в Мастерской управления «Сенеж», и ими стали 40 педагогов из 26 регионов России, включая Рязанскую область. По словам генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, более 18 тысяч заявок подтверждают высокий спрос на навыки работы в медиасреде.

Важно, что победителями стали не только педагоги, но и управленцы в сфере образования, которые показали умение создавать качественный контент и ответственно обращаться с информацией. Эти специалисты способны вдохновлять профессиональное сообщество и формировать комфортную образовательную среду.

В рамках конкурсных заданий участники учились бороться с фейковыми сообщениями, эффективно использовать медиаинструменты для общения с учениками, родителями и коллегами, а также создавали собственные медиапроекты в социальных сетях для детских садов, школ, средних специальных учебных заведений и вузов. В будущем педагоги смогут масштабировать свои проекты и применять полученные навыки в профессиональной деятельности.

Марина Савцова, педагог с 11-летним стажем, активно участвует в конкурсах профессионального мастерства, методических марафонах и возглавляет первичную профсоюзную организацию.