В Рязанской области пребывает ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона

В храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тырново Пронского района хранится ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Святыню привезли в сельскую церковь из Иоанно-Богословского монастыря. Ковчег будет находиться в храме до 7 декабря включительно.

С 8:00 до 19:00 6 декабря и с 8:00 до 14:00 7 декабря верующие могут поклониться мощам святого. В храме ежедневно совершаются молебны.

Расписание ближайших служб:

2 декабря — в 17:30

3 декабря — в 13:00

4 декабря — в 17:30

5 декабря — в 13:00 и в 17:30

6 декабря — в 17:30

7 декабря — в 13:00 и в 14:00, когда состоится проводы ковчега.

Святой Пантелеимон, почитаемый верующими за помощь в исцелении болезней, при жизни лечил больных бесплатно, посещал тюрьмы и помогал всем нуждающимся. Его дар исцелений известен многим, и сегодня люди обращаются к нему с молитвами о здоровье, преодолении недугов и помощи в жизненных испытаниях. Конечная цель для каждого христианина — спасение.