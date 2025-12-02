Новогодняя столица-2026
Фото: Изображение от freepik
Рязанец встретился с сестрой спустя 20 лет разлуки

Анастасия Мериакри
Рязанец обратился за помощью к Уполномоченному по правам человека в Рязанской области Наталье Епихиной, чтобы решить личный вопрос. В своём обращении он рассказал, что 20 лет назад потерял связь со своей родной сестрой из-за жизненных обстоятельств.

Несмотря на все попытки найти её самостоятельно, мужчина не смог этого сделать. Почти потеряв надежду, он попросил Уполномоченного помочь в поисках. Наталья Епихина направила письмо в Управление уголовного розыска УМВД России по Рязанской области с просьбой рассмотреть обращение.

В результате проверки, проведённой управлением, были получены актуальные данные о сестре заявителя: её точный адрес и номер телефона. Два родных человека, каждый из которых прошёл свой жизненный путь, снова обрели друг друга после долгой разлуки.

Эта история является ярким примером того, как взаимодействие Уполномоченного по правам человека и правоохранительных органов может способствовать воссоединению семей.

