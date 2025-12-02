Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Общество

Ветераны СВО из Рязанской области освоят ораторское мастерство для патриотических уроков

7info7
spot_img
spot_img
spot_img

«ГЕРОИ62» вошло в число участников нового регионального проекта «Лекторы особого назначения». Инициатива, стартовавшая в Рязанской области, направлена на работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Для участия в проекте отобрали более 20 ветеранов специальной военной операции. Для них организовали первый образовательный интенсив, в рамках которого будущие наставники освоили основы ораторского искусства и эффективного взаимодействия с подростками и студентами. Программа также включала тренировку навыков подготовки и проведения публичных выступлений.

Реклама

По завершении обучения каждый ветеран разработает авторскую лекцию и представит её экспертной комиссии. Успешно прошедшие защиту присоединятся к лекторскому корпусу российского общества «Знание». Это даст им возможность на профессиональном уровне проводить «Уроки Мужества» и «Диалоги с героем» для учащихся школ и вузов в своих городах и районах.

«Важно, чтобы этот проект развивался и его ценности транслировались. Цель — это подготовить ветеранов СВО к работе с молодёжью и детьми», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Денис Боков.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Общество

Мессенджер MAX набирает популярность в рязанских вузах

В Рязани наблюдается тренд на переход пользователей в национальный мессенджер MAX.
Культура и события

7info разыгрывает билеты на финал КВН

7info дарит уникальную возможность оказаться в самом эпицентре юмора.
Общество

Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

В России фиксируется тревожный рост мошенничеств с использованием сим-боксов.
Общество

В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил ветеранов специальной военной операции комплектами адаптивной одежды.
Общество

Как Max обеспечивает конфиденциальность переписки

Мессенджер Max в кратчайшие сроки зарекомендовал себя как один из самых защищенных способов для общения.
Культура и события

Финал Рязанской лиги КВН пройдет в РДМ

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи станет эпицентром юмора.
Культура и события

В РДМ пройдет четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН

18 ноября в 15:00 в зале Рязанского дворца молодежи (РДМ) при поддержке Официальной Рязанской лиги МС КВН состоится четвертьфинал Рязанской юниор-лиги КВН.
Культура и события

В Рязани пройдет музыкально-поэтический концерт «Тайна Розы»

30 ноября Рязанский музыкальный театр приглашает на уникальное музыкально-поэтическое шоу «Тайна Розы» (16+) от поэтессы Елены Корнеевой.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Герой России объяснил, как дроны ВСУ могли зайти в Чечню с востока
Следующая статья
В Рязанской области подрядчик сорвал капремонт сразу в четырёх домах