Ветераны СВО из Рязанской области освоят ораторское мастерство для патриотических уроков

«ГЕРОИ62» вошло в число участников нового регионального проекта «Лекторы особого назначения». Инициатива, стартовавшая в Рязанской области, направлена на работу по патриотическому воспитанию молодёжи.

Для участия в проекте отобрали более 20 ветеранов специальной военной операции. Для них организовали первый образовательный интенсив, в рамках которого будущие наставники освоили основы ораторского искусства и эффективного взаимодействия с подростками и студентами. Программа также включала тренировку навыков подготовки и проведения публичных выступлений.

По завершении обучения каждый ветеран разработает авторскую лекцию и представит её экспертной комиссии. Успешно прошедшие защиту присоединятся к лекторскому корпусу российского общества «Знание». Это даст им возможность на профессиональном уровне проводить «Уроки Мужества» и «Диалоги с героем» для учащихся школ и вузов в своих городах и районах.