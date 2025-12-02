В Рязанской области подрядчик сорвал капремонт сразу в четырёх домах

Прокуратура Захаровского района Рязанской области устроила проверку того, как в муниципалитете выполняют капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Разбирались не в общем, а на конкретных объектах — и сразу нашли нарушения.

Выяснилось, что между региональным Фондом капитального ремонта и подрядной организацией был заключён договор на ремонт системы электроснабжения и кровли в четырёх многоквартирных домах. Сроки прописали чётко: часть работ нужно было завершить до 1 октября, остальные — до 20 октября.

Сроки, указанные в договоре, были сорваны. Более того, прокурорская проверка показала: по отдельным конструктивным элементам капремонта нарушена технология производства работ. То есть сделали не только поздно, но и не так, как положено по нормам.

Прокурор отреагировал жёстко. В адрес подрядной организации внесено представление с требованием устранить нарушения. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ — это про нарушения требований при строительстве и капремонте.

После таких мер акты прокурорского реагирования сработали: допущенные нарушения были устранены. Подрядчику фактически пришлось доводить работы до нормального состояния.

В областной прокуратуре подчёркивают: сфера капитального ремонта многоквартирных домов — одно из ключевых направлений надзора. Поэтому здесь ведут постоянный мониторинг, в том числе отслеживают публикации в СМИ и данные информационных систем «Реформа ЖКХ» и «ГИС ЖКХ».

Органы прокуратуры Рязанской области выявили в этой сфере свыше 350 нарушений. По итогам проверок внесено более 160 актов прокурорского реагирования.