Суд заставил администрацию Рязанского района спроектировать новые очистные сооружения

Рязанский районный суд встал на сторону прокуратуры и обязал администрацию района заняться проблемой водоотведения в деревне Минеево. Чиновникам теперь придётся разработать проект строительства новых очистных сооружений для бытовых стоков.

Поводом стала затянувшаяся коммунальная история. В Минеево существующие очистные сооружения работают с нарушениями: они не обеспечивают нормальную работу системы, а главное — там отсутствует биологическая очистка сточных вод. Фактически стоки проходят через устаревшую или неэффективную систему и создают риски для окружающей среды и людей.

Прокуратура уже пыталась решить вопрос в досудебном порядке. Надзорное ведомство внесло представление в адрес главы района и потребовало навести порядок с очистными сооружениями. Но реальных действенных мер администрация не приняла. Проблема так и осталась висеть в воздухе.

Ненадлежащее состояние очистных сооружений потенциально вредит экологии, ухудшает качество коммунальных услуг и может ударить по здоровью граждан. Стоки должны проходить полноценную очистку, а не уходить в природу полусырыми.

В итоге прокуратура пошла в суд с иском об обязании администрации устранить нарушения в сфере водоотведения. Суд иск удовлетворил. После того как решение вступит в законную силу, надзорное ведомство обещает держать исполнение на контроле.