Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В Рязани голодный подросток вломился в магазин и унёс колбасу с газировкой

Алексей Самохин
В отдел МВД России по Московскому району Рязани поступил сигнал от сотрудника местного супермаркета. Мужчина сообщил: ночью кто-то разбил стекло входной двери магазина на Московском шоссе. Полицейские выехали на место.

Осмотрев торговый зал, оперативники сразу поняли: это не просто хулиганство. Украли продукты и напитки — колбасу, сыр, курицу, печенье, газировку. Ущерб подсчитают позже, но явно не мелочь.

Сыщики из уголовного розыска не стали тянуть. Опросили жителей окрестных домов. Несколько человек вспомнили: ночью слышали звон разбитого стекла. Кто-то даже мельком увидел фигуру взломщика. Оперативники быстро вышли на подозреваемого.

Оказалось, к краже причастен 17-летний рязанец. Полицейские его разыскали и задержали. По предварительным данным, вечером подросток дома пил спиртное. Ночью накатил голод. Рязанец не придумал ничего лучше, чем выйти на улицу и выбрать цель — супермаркет прямо в его доме.

Разбил стекло двери. Залез внутрь. Набрал всего понемногу: колбаса, сыр, курица, печенье, газировка — типичный набор для импровизированного ужина. Утром его разбудили стуком в дверь — полицейские.

Следователь отдела МВД России по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в помещение. По этой статье подростку может грозить до пяти лет лишения свободы.

