Стоимость холодной воды у некоторых рязанцев вырастет в два раза уже с 6 декабря 

Алексей Самохин
Госжилинспекция Рязанской области сообщила об увеличении в два раза стоимости холодной воды в квартирах, где не используют счётчики. Соответствующее сообщение появилось на странице ведомства ВКонтакте. 

«Информируем жителей Рязанской области об увеличении с 6 декабря 2025 года размера повышающего коэффициента с 1,5 до 3 при расчете платы за холодное водоснабжение в случае отсутствия счетчиков холодной воды и наличии технической возможности их установки», — говорится в сообщении. 

Повышающий коэффициент также применяется, если более трёх месяцев счетчик считается вышедшим из строя, в том числе по причине пропуска срока очередной поверки (для нежилых помещений — более 2 месяцев) или хозяева отказались пускать проверяющих к прибору учета.

