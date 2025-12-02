Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Изображение от KamranAydinov на Freepik
Политика

Полковник объяснил, зачем Украина атакует российские танкеры

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img

Атака на российский танкер Midvolga 2 в Черном море могла быть частью плана по срыву мирных переговоров. Об этом «Абзацу» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у удара по судну есть и более широкий подтекст.

Литовкин считает, что диверсии, которые совершает киевский режим, подчинены одной цели — вынудить Россию на асимметричный ответ любыми доступными средствами. Тактика ударов по гражданским объектам, мирным жителям и морякам используется со стороны ВСУ с самого начала спецоперации. Это позволяет украинским властям удерживать поддержку самых радикальных слоёв населения.

Реклама

Полковник называет атаку на танкер одновременно попыткой сорвать возможные переговоры и способом оживить «загибающийся режим», который терпит поражения и старается компенсировать неудачи на фронте резонансными терактами. Украинские силовые структуры, которые он называет «террористами», с момента своего появления сочетали политический террор с вооружённым, и именно это лежит в основе их идеологии и модели власти.

Эксперт проводит параллели с прошлым, связывая нынешние диверсии с тактикой бандеровцев*, которые захватили власть на Украине за счёт террора и с помощью страха продолжают её удерживать, запугивая несогласных. Попытка атаковать танкеры, считает Литовкин, логично вписывается в эту линию поведения. Часть методов  украинская сторона переняла у НАТО: страны альянса тоже пытаются останавливать российские танкеры в Атлантике. Отдельно он критикует позицию Турции, которая не защитила свои суда и «подстегнула» бандеровский режим.

При этом Литовкин подчёркивает, что ни диверсии против танкеров, ни любые другие попытки Киева повлиять на российскую политику не заставят Москву отказаться от заявленных целей специальной военной операции. В качестве возможного ответа он называет удары российских войск по ключевым объектам украинской энергетики.

Ранее СМИ сообщали, что танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию через Чёрное море с грузом подсолнечного масла, подвергся нападению в 80 милях от берегов Турции. Судно не затонуло и самостоятельно продолжает движение в направлении турецкого города Синоп.

*Степан Бандера — один из лидеров ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещённая в РФ).

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Новости кино и ТВ

Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ

Василий Хомко, бывший режиссёр «Орла и решки», погиб, воюя на стороне ВСУ. Ему было 45 лет.
Общество

Стоимость холодной воды у некоторых рязанцев вырастет в два раза уже с 6 декабря 

Госжилинспекция Рязанской области сообщила об увеличении в два раза стоимости холодной воды в квартирах без счётчиков.
Происшествия

В Рязани голодный подросток вломился в магазин и унёс колбасу с газировкой

В Рязани 17-летний парень ночью разбил дверь супермаркета на Московском шоссе, набрал еды и напитков, а утром его забрала полиция. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет за кражу. 
Общество

Суд заставил администрацию Рязанского района спроектировать новые очистные сооружения

В деревне Минеево годами текли плохо неочищенные стоки, а администрация Рязанского района не спешила решать проблему. Прокуратура дошла до суда — и теперь власти обязаны спроектировать новые очистные сооружения. 
Общество

В Рязанской области подрядчик сорвал капремонт сразу в четырёх домах

В Захаровском районе Рязанской области подрядчик сорвал сроки капремонта и нарушил технологию работ на четырёх домах. Прокуратура вмешалась, возбудила административное дело, а нарушения заставили устранить
Политика

Герой России объяснил, как дроны ВСУ могли зайти в Чечню с востока

Герой России Сергей Липовой считает, что украинские дроны, сбитые над Чечнёй, могли запускать с территории Казахстана, используя фактор внезапности — удар с востока. Разбираем его версию и данные Минобороны.
Политика

С-400, атом и $100 млрд: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии

Перед визитом Путина в Индию Песков выдал целый пакет тезисов: от торговли на $100 млрд и поставок С-400 до мирных переговоров по Украине и роли США. Собрали ключевые обещания и сигналы Кремля — это напрямую про деньги, безопасность и большую политику.
Культура и события

Реставраторы «резного домика» в Рязани сделали неожиданную находку 

Также выяснилось, что в галерее летнего клуба Дворянского собрания вообще не было фундамента — кладка стояла на земле. А деревянный лежень, который является опорой для столбов, практически полностью сгнил. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Стоимость холодной воды у некоторых рязанцев вырастет в два раза уже с 6 декабря 
Следующая статья
Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ