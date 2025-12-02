Атака на российский танкер Midvolga 2 в Черном море могла быть частью плана по срыву мирных переговоров. Об этом «Абзацу» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у удара по судну есть и более широкий подтекст.

Литовкин считает, что диверсии, которые совершает киевский режим, подчинены одной цели — вынудить Россию на асимметричный ответ любыми доступными средствами. Тактика ударов по гражданским объектам, мирным жителям и морякам используется со стороны ВСУ с самого начала спецоперации. Это позволяет украинским властям удерживать поддержку самых радикальных слоёв населения.

Полковник называет атаку на танкер одновременно попыткой сорвать возможные переговоры и способом оживить «загибающийся режим», который терпит поражения и старается компенсировать неудачи на фронте резонансными терактами. Украинские силовые структуры, которые он называет «террористами», с момента своего появления сочетали политический террор с вооружённым, и именно это лежит в основе их идеологии и модели власти.

Эксперт проводит параллели с прошлым, связывая нынешние диверсии с тактикой бандеровцев*, которые захватили власть на Украине за счёт террора и с помощью страха продолжают её удерживать, запугивая несогласных. Попытка атаковать танкеры, считает Литовкин, логично вписывается в эту линию поведения. Часть методов украинская сторона переняла у НАТО: страны альянса тоже пытаются останавливать российские танкеры в Атлантике. Отдельно он критикует позицию Турции, которая не защитила свои суда и «подстегнула» бандеровский режим.

При этом Литовкин подчёркивает, что ни диверсии против танкеров, ни любые другие попытки Киева повлиять на российскую политику не заставят Москву отказаться от заявленных целей специальной военной операции. В качестве возможного ответа он называет удары российских войск по ключевым объектам украинской энергетики.

Ранее СМИ сообщали, что танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию через Чёрное море с грузом подсолнечного масла, подвергся нападению в 80 милях от берегов Турции. Судно не затонуло и самостоятельно продолжает движение в направлении турецкого города Синоп.

*Степан Бандера — один из лидеров ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещённая в РФ).