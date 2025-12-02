Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ

Бывший режиссёр популярного тревел-шоу «Орел и решка» Василий Хомко погиб во время боёв в зоне СВО — о случившемся сообщила его супруга в запрещённой в России соцсети. Официальных комментариев от Минобороны РФ на этот счёт пока не поступало.

Хомко родился в 1980 году. За свою карьеру он реализовал целую серию проектов для рекламных агентств Украины, Казахстана, Ливана и других стран. Но зрителям больше всего запомнился как режиссёр туристического шоу «Орёл и решка».

В 2022 году Хомко решил радикально изменить жизнь: он добровольно вступил в ряды ВСУ. Подробности его службы и боевого пути неизвестны. Сестра режиссёра уточнила, что Василий погиб 2 октября 2025 года.