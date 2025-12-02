В Рязани убирают улицы и ремонтируют освещение

В Рязани продолжается уборка дорог и тротуаров, работает спецтехника ДБГ. 2 декабря, как сообщили в пресс-службе администрации, комплексные работы выполняют на улицах Профессора Никулина, проезд Завражнова, Высоковольтная, Весенняя.

Случайный мусор собирают на улицах Дачная, Пирогова, Тимуровцев, Советской армии, Новоселов, Зубковой, Спортивная, Гагарина, Пушкина, Семашко и других. Бригады мехуборки чистят проезжую часть на улицах Грибоедова и Касимовское шоссе.

Ямочный ремонт запланирован на улицах Грибоедова, Горького, Ряжское шоссе, Гагарина. Электрики участка наружного освещения устраняют повреждения на улицах Радиозаводская и Лермонтова.