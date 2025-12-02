Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

Врачи ОКБ помогли пациенту с ампутированной рукой избавиться от боли

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) врачи помогли пациенту с ампутированной рукой избавиться от невыносимой боли. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

35-летний мужчина несколько лет страдал от сильной боли после ампутации. Жизнь с протезом стала невозможной из-за постоянных болевых ощущений в месте ампутации.

Реклама

Медики ОКБ провели обследование и выяснили, что причиной боли является выступающий конец плечевой кости и зажатые нервы в рубце.

Заведующий отделением, хирург высшей категории Игорь Васильевич Кондрусь пояснил, что у пациента развился невропатический болевой синдром. Это состояние характеризуется «ударами тока» из-за утолщённых нервных окончаний. Никакие обезболивающие препараты не помогали.

Для устранения боли было решено провести реампутацию. Во время операции врачи освободили нервы и сосуды от рубцов, удалили утолщённые нервные окончания и обработали кость, создав новую культю.

После хирургического вмешательства боль полностью исчезла. Теперь пациент имеет шанс на полноценную жизнь и возможность комфортного использования современного протеза.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Общество

В Институте культуры в Рязани пройдет День открытых дверей

В настоящее время в филиале учатся около 100 студентов
Власть и политика

Рязанская область должна быть в лидерах в рейтинге регионов по эффективности поддержки бойцов СВО и их семей — Павел Малков

Глава региона дал поручение ответственным ведомствам проработать каждую действующую меру поддержки с тем, чтобы система их оказания предусматривала максимально возможный проактивный формат.
Власть и политика

Павел Малков поручил обеспечить проактивный формат предоставления мер поддержки участникам СВО

Регионы будут оцениваться по эффективности поддержки бойцов спецоперации и их семей. По поручению Министра обороны РФ готовится специальный рейтинг.
Новости Касимова

В День краеведов в Касимове рассказали о метеорите и окаменелостях

В рамках мероприятия были представлены частные коллекции, редкие документы и артефакты, а также проведены доклады и лекции.
Власть и политика

Участнику СВО Михаилу Давыдову вручили удостоверение депутата Рязанской облдумы

Михаил Давыдов командовал 387-м полком. Недавно его контракт был расторгнут, и теперь он будет работать в областной Думе на постоянной основе.
Общество

Здание Торговых рядов в Рязани выставят на торги в 2026 году

Это дает предпринимателям шанс продолжить работу в Торговых рядах до их выставления на торги и найти новые помещения.
Транспорт и дороги

В минтрансе рассказали о ремонте дороги в Дядькове, ведущей к новому мосту через Оку

Местные жители обеспокоены тем, что новый мост только начали строить, а дорога в их селе уже сильно повреждена большегрузами, направляющимися к месту строительства.
Погода

Туман и гололед сохранятся в Рязанской области до конца суток 2 декабря

С вечера понедельника, 1 декабря, и до 21:00 вторника, 2 декабря, местами в регионе ожидается туман с видимостью от 200 до 500 метров.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
В Рязани убирают улицы и ремонтируют освещение
Следующая статья
Павел Малков поручил обеспечить проактивный формат предоставления мер поддержки участникам СВО