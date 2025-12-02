Врачи ОКБ помогли пациенту с ампутированной рукой избавиться от боли

В Рязанской областной клинической больнице (ОКБ) врачи помогли пациенту с ампутированной рукой избавиться от невыносимой боли. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

35-летний мужчина несколько лет страдал от сильной боли после ампутации. Жизнь с протезом стала невозможной из-за постоянных болевых ощущений в месте ампутации.

Медики ОКБ провели обследование и выяснили, что причиной боли является выступающий конец плечевой кости и зажатые нервы в рубце.

Заведующий отделением, хирург высшей категории Игорь Васильевич Кондрусь пояснил, что у пациента развился невропатический болевой синдром. Это состояние характеризуется «ударами тока» из-за утолщённых нервных окончаний. Никакие обезболивающие препараты не помогали.

Для устранения боли было решено провести реампутацию. Во время операции врачи освободили нервы и сосуды от рубцов, удалили утолщённые нервные окончания и обработали кость, создав новую культю.

После хирургического вмешательства боль полностью исчезла. Теперь пациент имеет шанс на полноценную жизнь и возможность комфортного использования современного протеза.