Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Freepik AI
Политика

Герой России объяснил, как дроны ВСУ могли зайти в Чечню с востока

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img

Украинские беспилотники, сбитые над Чечнёй, могли стартовать с территории Казахстана. Такую версию в разговоре с NEWS.ru озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские военные делают ставку на эффект неожиданности при планировании таких атак.

Липовой подчёркивает: пока точно не ясно, откуда именно заходили дроны на Чечню, этот вопрос ещё предстоит проработать. Этим займутся российские правоохранительные органы. Но Чечня и Дагестан находятся в непосредственной близости от границы с Казахстаном, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.

Реклама

Беспилотники могли запускать с автомобильных платформ, на которых их перевозят. То есть речь может идти не о стационарных позициях, а о мобильных пусковых точках. Такая схема усложняет поиск и позволяет быстро сменить район запуска.

Главный расчёт, считает Липовой, — на направление удара. Обычно российские средства противовоздушной обороны развернуты и максимально напряжённо работают по западному направлению. А в этом случае дроны могли заходить с востока, что создаёт фактор внезапности, на который и рассчитывают ВСУ.

Однако план украинских военных провалился. Все запущенные дроны были уничтожены. Липовой заявил, что российские системы ПВО показывают высокий профессиональный уровень и эффективно отрабатывают такие угрозы.

Ранее Минобороны России сообщило официальные цифры по ночной атаке. По данным ведомства, за минувшую ночь расчёты ПВО сбили 45 украинских беспилотников над различными регионами страны. Из них четыре дрона были нейтрализованы над территорией Чеченской Республики.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Новости кино и ТВ

Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ

Василий Хомко, бывший режиссёр «Орла и решки», погиб, воюя на стороне ВСУ. Ему было 45 лет.
Политика

Полковник объяснил, зачем Украина атакует российские танкеры

Атака на российский танкер Midvolga 2, шедший с подсолнечным маслом в Грузию, могла быть попыткой Киева сорвать мирные переговоры и спровоцировать жёсткий ответ Москвы, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Он утверждает: ответом станут удары по украинской энергетике. 
Общество

Стоимость холодной воды у некоторых рязанцев вырастет в два раза уже с 6 декабря 

Госжилинспекция Рязанской области сообщила об увеличении в два раза стоимости холодной воды в квартирах без счётчиков.
Происшествия

В Рязани голодный подросток вломился в магазин и унёс колбасу с газировкой

В Рязани 17-летний парень ночью разбил дверь супермаркета на Московском шоссе, набрал еды и напитков, а утром его забрала полиция. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет за кражу. 
Общество

Суд заставил администрацию Рязанского района спроектировать новые очистные сооружения

В деревне Минеево годами текли плохо неочищенные стоки, а администрация Рязанского района не спешила решать проблему. Прокуратура дошла до суда — и теперь власти обязаны спроектировать новые очистные сооружения. 
Общество

В Рязанской области подрядчик сорвал капремонт сразу в четырёх домах

В Захаровском районе Рязанской области подрядчик сорвал сроки капремонта и нарушил технологию работ на четырёх домах. Прокуратура вмешалась, возбудила административное дело, а нарушения заставили устранить
Политика

С-400, атом и $100 млрд: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии

Перед визитом Путина в Индию Песков выдал целый пакет тезисов: от торговли на $100 млрд и поставок С-400 до мирных переговоров по Украине и роли США. Собрали ключевые обещания и сигналы Кремля — это напрямую про деньги, безопасность и большую политику.
Культура и события

Реставраторы «резного домика» в Рязани сделали неожиданную находку 

Также выяснилось, что в галерее летнего клуба Дворянского собрания вообще не было фундамента — кладка стояла на земле. А деревянный лежень, который является опорой для столбов, практически полностью сгнил. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
С-400, атом и $100 млрд: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии
Следующая статья
Ветераны СВО из Рязанской области освоят ораторское мастерство для патриотических уроков