Украинские беспилотники, сбитые над Чечнёй, могли стартовать с территории Казахстана. Такую версию в разговоре с NEWS.ru озвучил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, украинские военные делают ставку на эффект неожиданности при планировании таких атак.

Липовой подчёркивает: пока точно не ясно, откуда именно заходили дроны на Чечню, этот вопрос ещё предстоит проработать. Этим займутся российские правоохранительные органы. Но Чечня и Дагестан находятся в непосредственной близости от границы с Казахстаном, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.

Беспилотники могли запускать с автомобильных платформ, на которых их перевозят. То есть речь может идти не о стационарных позициях, а о мобильных пусковых точках. Такая схема усложняет поиск и позволяет быстро сменить район запуска.

Главный расчёт, считает Липовой, — на направление удара. Обычно российские средства противовоздушной обороны развернуты и максимально напряжённо работают по западному направлению. А в этом случае дроны могли заходить с востока, что создаёт фактор внезапности, на который и рассчитывают ВСУ.

Однако план украинских военных провалился. Все запущенные дроны были уничтожены. Липовой заявил, что российские системы ПВО показывают высокий профессиональный уровень и эффективно отрабатывают такие угрозы.

Ранее Минобороны России сообщило официальные цифры по ночной атаке. По данным ведомства, за минувшую ночь расчёты ПВО сбили 45 украинских беспилотников над различными регионами страны. Из них четыре дрона были нейтрализованы над территорией Чеченской Республики.