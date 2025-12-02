Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
2.3 C
Рязань
Изображение от fabrikasimf на Freepik
Политика

С-400, атом и $100 млрд: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал большой брифинг для индийских журналистов. Встречу организовал Sputnik India накануне визита Владимира Путина в Дели. Главные тезисы Пескова — про деньги, энергетику, ракеты С-400 и мирное урегулирование украинского конфликта.

Россия — Индия: деньги, нефть, атом

По словам Пескова, Москва и Дели намерены резко нарастить экономику двусторонних отношений. Цель обозначена амбициозная: к 2030 году объем торговли между странами должен дотянуться до отметки в 100 млрд долларов. Это сигнал индийскому бизнесу и политикам: Россия рассчитывает на долгую и плотную связку.

Реклама

Отдельный акцент — на энергетике. Песков подчеркнул, что РФ остаётся для Индии «надёжным и выгодным» поставщиком энергоресурсов. Речь в первую очередь о нефти и газе, которые Дели активно покупает на фоне глобальной турбулентности и санкций. Кремль демонстрирует, что менять этот курс не собирается.

Не ограничиваются только углеводородами. Россия, по словам Пескова, рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией в атомной сфере. Речь идёт и о совместных проектах, и о развитии индийского сектора «мирного атома» при участии российских технологий и специалистов. Это про энергобезопасность и долгие контракты.

Отдельной строкой — вооружения. Вопрос поставок Индии зенитных ракетных систем С-400, по словам Пескова, «стоит высоко на повестке дня» и будет обсуждаться во время визита Путина в Нью-Дели. То есть тема не заморожена и явно остаётся в числе приоритетных для сторон.

При этом Песков отдельно подчеркнул: Россия не может и не будет вмешиваться в отношения Индии с США. Такой месседж — попытка успокоить Дели и показать, что Москва не требует выбирать лагерь и готова работать, даже если Индия параллельно выстраивает стратегический диалог с Вашингтоном.

Переговоры по Украине и спецпосланник США

Отдельный блок брифинга — про Украину и контакты с США. Песков заявил, что Россия «высоко ценит» усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Это публичный комплимент в адрес Вашингтона на фоне затяжного кризиса.

- Новости партнёров -

Ожидаемая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом подана как важный шаг к возможному мирному решению. Песков сообщил, что на этой встрече стороны обсудят те понимания, которых уже достигли Вашингтон и Киев по поводу урегулирования. Детали этих договорённостей не раскрываются, но сам факт их упоминания показывает: за кулисами идёт плотная дипломатическая работа.

При этом Песков чётко обозначил рамки: Россия открыта к мирным переговорам, но намерена добиться целей, поставленных в рамках СВО. То есть готовность к диалогу не означает отказ от заявленных задач.

В ближайшее время эти темы — Индия, торговля, оружие, атом и Украина — переедут из слов Пескова в кабинетные переговоры Путина в Дели и контакты со спецпосланником США.

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Новости России

«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что...
Новости России

Причиной расстрела студентов в Москве стало замечание о чокере

Поводом к конфликту со стрельбой в центре Москвы, в...

Темы

Новости кино и ТВ

Бывший режиссёр «Орла и решки» Василий Хомко погиб на стороне ВСУ

Василий Хомко, бывший режиссёр «Орла и решки», погиб, воюя на стороне ВСУ. Ему было 45 лет.
Политика

Полковник объяснил, зачем Украина атакует российские танкеры

Атака на российский танкер Midvolga 2, шедший с подсолнечным маслом в Грузию, могла быть попыткой Киева сорвать мирные переговоры и спровоцировать жёсткий ответ Москвы, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. Он утверждает: ответом станут удары по украинской энергетике. 
Общество

Стоимость холодной воды у некоторых рязанцев вырастет в два раза уже с 6 декабря 

Госжилинспекция Рязанской области сообщила об увеличении в два раза стоимости холодной воды в квартирах без счётчиков.
Происшествия

В Рязани голодный подросток вломился в магазин и унёс колбасу с газировкой

В Рязани 17-летний парень ночью разбил дверь супермаркета на Московском шоссе, набрал еды и напитков, а утром его забрала полиция. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет за кражу. 
Общество

Суд заставил администрацию Рязанского района спроектировать новые очистные сооружения

В деревне Минеево годами текли плохо неочищенные стоки, а администрация Рязанского района не спешила решать проблему. Прокуратура дошла до суда — и теперь власти обязаны спроектировать новые очистные сооружения. 
Общество

В Рязанской области подрядчик сорвал капремонт сразу в четырёх домах

В Захаровском районе Рязанской области подрядчик сорвал сроки капремонта и нарушил технологию работ на четырёх домах. Прокуратура вмешалась, возбудила административное дело, а нарушения заставили устранить
Политика

Герой России объяснил, как дроны ВСУ могли зайти в Чечню с востока

Герой России Сергей Липовой считает, что украинские дроны, сбитые над Чечнёй, могли запускать с территории Казахстана, используя фактор внезапности — удар с востока. Разбираем его версию и данные Минобороны.
Культура и события

Реставраторы «резного домика» в Рязани сделали неожиданную находку 

Также выяснилось, что в галерее летнего клуба Дворянского собрания вообще не было фундамента — кладка стояла на земле. А деревянный лежень, который является опорой для столбов, практически полностью сгнил. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Реставраторы «резного домика» в Рязани сделали неожиданную находку 
Следующая статья
Герой России объяснил, как дроны ВСУ могли зайти в Чечню с востока