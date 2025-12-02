С-400, атом и $100 млрд: Песков рассказал о встрече Путина и Уиткоффа и об отношениях России и Индии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал большой брифинг для индийских журналистов. Встречу организовал Sputnik India накануне визита Владимира Путина в Дели. Главные тезисы Пескова — про деньги, энергетику, ракеты С-400 и мирное урегулирование украинского конфликта.

Россия — Индия: деньги, нефть, атом

По словам Пескова, Москва и Дели намерены резко нарастить экономику двусторонних отношений. Цель обозначена амбициозная: к 2030 году объем торговли между странами должен дотянуться до отметки в 100 млрд долларов. Это сигнал индийскому бизнесу и политикам: Россия рассчитывает на долгую и плотную связку.

Отдельный акцент — на энергетике. Песков подчеркнул, что РФ остаётся для Индии «надёжным и выгодным» поставщиком энергоресурсов. Речь в первую очередь о нефти и газе, которые Дели активно покупает на фоне глобальной турбулентности и санкций. Кремль демонстрирует, что менять этот курс не собирается.

Не ограничиваются только углеводородами. Россия, по словам Пескова, рассчитывает на продолжение сотрудничества с Индией в атомной сфере. Речь идёт и о совместных проектах, и о развитии индийского сектора «мирного атома» при участии российских технологий и специалистов. Это про энергобезопасность и долгие контракты.

Отдельной строкой — вооружения. Вопрос поставок Индии зенитных ракетных систем С-400, по словам Пескова, «стоит высоко на повестке дня» и будет обсуждаться во время визита Путина в Нью-Дели. То есть тема не заморожена и явно остаётся в числе приоритетных для сторон.

При этом Песков отдельно подчеркнул: Россия не может и не будет вмешиваться в отношения Индии с США. Такой месседж — попытка успокоить Дели и показать, что Москва не требует выбирать лагерь и готова работать, даже если Индия параллельно выстраивает стратегический диалог с Вашингтоном.

Переговоры по Украине и спецпосланник США

Отдельный блок брифинга — про Украину и контакты с США. Песков заявил, что Россия «высоко ценит» усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Это публичный комплимент в адрес Вашингтона на фоне затяжного кризиса.

Ожидаемая встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом подана как важный шаг к возможному мирному решению. Песков сообщил, что на этой встрече стороны обсудят те понимания, которых уже достигли Вашингтон и Киев по поводу урегулирования. Детали этих договорённостей не раскрываются, но сам факт их упоминания показывает: за кулисами идёт плотная дипломатическая работа.

При этом Песков чётко обозначил рамки: Россия открыта к мирным переговорам, но намерена добиться целей, поставленных в рамках СВО. То есть готовность к диалогу не означает отказ от заявленных задач.

В ближайшее время эти темы — Индия, торговля, оружие, атом и Украина — переедут из слов Пескова в кабинетные переговоры Путина в Дели и контакты со спецпосланником США.