Понедельник, 20 октября, 2025
6.1 C
Рязань
Общество

Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в экологической акции «Единый день озеленения»

Валерия Мединская

В субботу, 18 октября, в рамках месячника, организованного по поручению губернатора Павла Малкова, во всех муниципальных образованиях Рязанской области прошла экологическая акция «Единый день озеленения». В мероприятии приняли участие коллективы органов власти, областных министерств и ведомств, представители правоохранительных структур, предприятий и организаций, а также студенты, школьники, волонтёры и жители региона. В областном центре работы прошли на более чем 200 площадках. Свыше 4000 деревьев и кустарников высадили в парках, скверах и вдоль улиц, а также вблизи образовательных учреждений.

Депутаты Рязанской областной Думы Андрей Семенюк, Юрий Плугин, Сергей Орлов, Александр Стариков вместе с юнармейцами высадили рябины в новом сквере «Рязань – город Трудовой Доблести», где установлена одноименная стела. Помимо рябин были также высажены молодые липы, декоративные яблони, сирень, горные сосны, гортензии, пузыреплодники. Кроме того, перед железнодорожным вокзалом «Рязань-2» оформлена клумба из 200 можжевельников.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в экологической акции «Единый день озеленения» В Рязани работы прошли на более чем 200 площадках.

Александр Стариков отметил важность озеленения сквера, которое дополнит благоустройство знакового для области общественного пространства:

– Вместе с коллегами и активной молодёжью мы подарили скверу «Трудовой доблести» десятки новых деревьев. Работали с душой, зная, что каждый саженец – это наш вклад в экологию города и чистое будущее для следующих поколений. Теперь главное – помочь им пережить первую зиму. Будем за ними следить! Такие акции – это настоящая миссия по сохранению природы. Гордимся, что наш город становится зеленее и уютнее!

Депутат Роман Иголкин принял участие в озеленении Гвардейского сквера:

– Работы по озеленению стали логическим продолжением комплексного обновления сквера, которые реализуются в этом году по программе «Поддержка местных инициатив». Высадили кустарники на Аллее Героев. Теперь Гвардейский сквер, по праву считающийся сердцем округа, стал еще более комфортным и благоустроенным пространством для отдыха жителей.

Парламентарий Владислав Фролов вместе с педагогами, учениками, их родителями заложили новую «Аллею активистов» около Дядьковской средней школы Рязанского района:

– Каждое высаженное дерево – это символ нашей общей заботы и уверенности в завтрашнем дне. Такие акции объединяют, воспитывают и дарят самые положительные эмоции. Спасибо всем, кто был с нами! Вместе мы создаём будущее, в котором хочется жить.

Масштабная акция по посадке деревьев состоялась в Шацком районе. Центральной площадкой мероприятия стал городской парк, где были высажены саженцы крупнолистовой липы, черёмухи-Маака и рябины — всего 37 молодых деревьев, которые станут новым украшением города.

– Перед началом посадки в парке привели территорию в порядок: собрали мусор, подготовили почву, между деревьями рассеяли газонную траву. По окончании субботника территорию освятил настоятель Успенской церкви города Шацка протоиерей Вячеслав Бузынин. Благодаря совместным усилиям жителей, власти и активистов Шацк становится ещё уютнее, зеленее и красивее! – отметил депутат Владимир Материкин.

Активно поддержали акцию по озеленению жители Сасовского округа.

– В парке Пионеров вместе с сотрудниками администрации, управления культуры, ПСЧ № 19, службы благоустройства и жителями города мы высадили 50 деревьев – рябины, липы и берёзы. Такие мероприятия объединяют и показывают, как много неравнодушных людей живёт рядом. Уверен, с каждым новым деревом наш парк становится всё уютнее и красивее. Благодарю всех, кто сегодня вышел на посадку деревьев и внес свой вклад в благоустройство нашего округа! – подчеркнул Владимир Рожков.

Месячник по озеленению продлится в регионе до конца октября.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Экономика и бизнес

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Семь признаков указывают на то, что в финансовой организации начались крупные проблемы.

Последние новости

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца

Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Генеральный «Avrora Robotics» Виталий Савельев — о том, в каких сферах активно используется робототехника и какие разработки его компании уже заявили о себе.

Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности.

Мобильные телефоны пытались передать в рязанское СИЗО-1 в тюбике от мази

Злоумышленники попытались передать мобильные телефоны, спрятав их в тюбике от обезболивающей мази.

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»

Рязанские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

С начала 2025 года в Рязанской области в границах МЖД не было зафиксировано ДТП на переездах.

Павел Малков назвал даты и участников «Гонки чемпионов» в Рязани

Уже подтвердили своё участие именитые спортсмены, включая чемпионов и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии

Журналистка поблагодарила всех, кто желает ей здоровья, и отдельно обратилась к подписчикам с просьбой не писать фразы вроде «всё будет хорошо».

Латыпов и Логинов примут участие в «Технониколь. Гонке чемпионов» в Рязани

Призовой фонд состязаний составил 14 миллионов рублей.

В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву

Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.

В ДТП в Рязани пострадал 20-летний мужчина

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Митсубиси Лансер»

Адвокат Салкин: За секс в лифте можно получить 15 суток ареста

По словам юриста, подобные действия в общественном месте могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Здесь будет встреча Путина и Трампа»: сбывается предсказание Жириновского о новых мирных переговорах

Если пророчество покойного лидера ЛДПР сбудется, нас ждут крайне неожиданные изменения.

Зеленский заявил о приближении конфликта с Россией к завершению

Накануне он же сказал, что Киев не намерен передавать России какие-либо территории.