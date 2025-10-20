Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в экологической акции «Единый день озеленения»

В субботу, 18 октября, в рамках месячника, организованного по поручению губернатора Павла Малкова, во всех муниципальных образованиях Рязанской области прошла экологическая акция «Единый день озеленения». В мероприятии приняли участие коллективы органов власти, областных министерств и ведомств, представители правоохранительных структур, предприятий и организаций, а также студенты, школьники, волонтёры и жители региона. В областном центре работы прошли на более чем 200 площадках. Свыше 4000 деревьев и кустарников высадили в парках, скверах и вдоль улиц, а также вблизи образовательных учреждений.
Депутаты Рязанской областной Думы Андрей Семенюк, Юрий Плугин, Сергей Орлов, Александр Стариков вместе с юнармейцами высадили рябины в новом сквере «Рязань – город Трудовой Доблести», где установлена одноименная стела. Помимо рябин были также высажены молодые липы, декоративные яблони, сирень, горные сосны, гортензии, пузыреплодники. Кроме того, перед железнодорожным вокзалом «Рязань-2» оформлена клумба из 200 можжевельников.
Александр Стариков отметил важность озеленения сквера, которое дополнит благоустройство знакового для области общественного пространства:
Депутат Роман Иголкин принял участие в озеленении Гвардейского сквера:
Парламентарий Владислав Фролов вместе с педагогами, учениками, их родителями заложили новую «Аллею активистов» около Дядьковской средней школы Рязанского района:
Масштабная акция по посадке деревьев состоялась в Шацком районе. Центральной площадкой мероприятия стал городской парк, где были высажены саженцы крупнолистовой липы, черёмухи-Маака и рябины — всего 37 молодых деревьев, которые станут новым украшением города.
Активно поддержали акцию по озеленению жители Сасовского округа.
Месячник по озеленению продлится в регионе до конца октября.