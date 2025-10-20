Депутаты Рязанской областной Думы приняли участие в экологической акции «Единый день озеленения»

В субботу, 18 октября, в рамках месячника, организованного по поручению губернатора Павла Малкова, во всех муниципальных образованиях Рязанской области прошла экологическая акция «Единый день озеленения». В мероприятии приняли участие коллективы органов власти, областных министерств и ведомств, представители правоохранительных структур, предприятий и организаций, а также студенты, школьники, волонтёры и жители региона. В областном центре работы прошли на более чем 200 площадках. Свыше 4000 деревьев и кустарников высадили в парках, скверах и вдоль улиц, а также вблизи образовательных учреждений.

Депутаты Рязанской областной Думы Андрей Семенюк, Юрий Плугин, Сергей Орлов, Александр Стариков вместе с юнармейцами высадили рябины в новом сквере «Рязань – город Трудовой Доблести», где установлена одноименная стела. Помимо рябин были также высажены молодые липы, декоративные яблони, сирень, горные сосны, гортензии, пузыреплодники. Кроме того, перед железнодорожным вокзалом «Рязань-2» оформлена клумба из 200 можжевельников.

Александр Стариков отметил важность озеленения сквера, которое дополнит благоустройство знакового для области общественного пространства:

– Вместе с коллегами и активной молодёжью мы подарили скверу «Трудовой доблести» десятки новых деревьев. Работали с душой, зная, что каждый саженец – это наш вклад в экологию города и чистое будущее для следующих поколений. Теперь главное – помочь им пережить первую зиму. Будем за ними следить! Такие акции – это настоящая миссия по сохранению природы. Гордимся, что наш город становится зеленее и уютнее!

Депутат Роман Иголкин принял участие в озеленении Гвардейского сквера:

– Работы по озеленению стали логическим продолжением комплексного обновления сквера, которые реализуются в этом году по программе «Поддержка местных инициатив». Высадили кустарники на Аллее Героев. Теперь Гвардейский сквер, по праву считающийся сердцем округа, стал еще более комфортным и благоустроенным пространством для отдыха жителей.

Парламентарий Владислав Фролов вместе с педагогами, учениками, их родителями заложили новую «Аллею активистов» около Дядьковской средней школы Рязанского района:

– Каждое высаженное дерево – это символ нашей общей заботы и уверенности в завтрашнем дне. Такие акции объединяют, воспитывают и дарят самые положительные эмоции. Спасибо всем, кто был с нами! Вместе мы создаём будущее, в котором хочется жить.

Масштабная акция по посадке деревьев состоялась в Шацком районе. Центральной площадкой мероприятия стал городской парк, где были высажены саженцы крупнолистовой липы, черёмухи-Маака и рябины — всего 37 молодых деревьев, которые станут новым украшением города.

– Перед началом посадки в парке привели территорию в порядок: собрали мусор, подготовили почву, между деревьями рассеяли газонную траву. По окончании субботника территорию освятил настоятель Успенской церкви города Шацка протоиерей Вячеслав Бузынин. Благодаря совместным усилиям жителей, власти и активистов Шацк становится ещё уютнее, зеленее и красивее! – отметил депутат Владимир Материкин.

Активно поддержали акцию по озеленению жители Сасовского округа.

– В парке Пионеров вместе с сотрудниками администрации, управления культуры, ПСЧ № 19, службы благоустройства и жителями города мы высадили 50 деревьев – рябины, липы и берёзы. Такие мероприятия объединяют и показывают, как много неравнодушных людей живёт рядом. Уверен, с каждым новым деревом наш парк становится всё уютнее и красивее. Благодарю всех, кто сегодня вышел на посадку деревьев и внес свой вклад в благоустройство нашего округа! – подчеркнул Владимир Рожков.

Месячник по озеленению продлится в регионе до конца октября.