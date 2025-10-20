В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву

В микрорайоне Солотча прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь ученика школы №32, генерал-лейтенанта и участника Великой Отечественной войны Петра Ивановича Кокорева.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, префект Солотчи, участник СВО Алексей Матасов, депутаты, ученики школы №32 и жители микрорайона.

— Петр Иванович Кокорев – пример патриота, защитника, воина. Выбрав однажды непростой путь офицера, не изменил ему ни на минуту. Этот тот самый пример, о котором должны знать наши дети, на котором они должны воспитываться. Спасибо всем, благодаря кому эта доска сегодня открывается, — сказала Татьяна Панфилова.

Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в деревне Солотча, в семье крестьян. Завершив обучение в начальной школе, он отправился к отцу в Санкт-Петербург, где нашел работу на Путиловском заводе.

Во время Октябрьской революции 1917 года Петр Кокорев вступил в ряды красногвардейцев, а осенью следующего года стал солдатом Красной Армии, посвятив ей всю свою дальнейшую жизнь. Он прошел обучение в полковой школе и вскоре возглавил взвод. В 1930-е годы Кокорев окончил Военную академию имени Фрунзе, а затем и Академию Генштаба.

На протяжении своей карьеры генерал Кокорев занимал ключевые должности, такие как начальник штаба 8-й и 59-й армий, 2-й Ударной армии, а также начальник штаба Ленинградского военного округа.

Генерал-лейтенант Петр Кокорев был удостоен ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени, ордена Суворова 2-й степени, орденов Кутузова 1-й и 2-й степеней, ордена Красной Звезды и множества других медалей.