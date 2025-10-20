Понедельник, 20 октября, 2025
6.1 C
Рязань
Общество

В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву

Анастасия Мериакри

В микрорайоне Солотча прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь ученика школы №32, генерал-лейтенанта и участника Великой Отечественной войны Петра Ивановича Кокорева.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, префект Солотчи, участник СВО Алексей Матасов, депутаты, ученики школы №32 и жители микрорайона.

—  Петр Иванович Кокорев  – пример патриота, защитника, воина. Выбрав однажды непростой путь офицера, не изменил ему ни на минуту. Этот тот самый пример, о котором должны знать наши дети, на котором они должны воспитываться. Спасибо всем, благодаря кому эта доска сегодня открывается, — сказала Татьяна Панфилова.

Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в деревне Солотча, в семье крестьян. Завершив обучение в начальной школе, он отправился к отцу в Санкт-Петербург, где нашел работу на Путиловском заводе.

Во время Октябрьской революции 1917 года Петр Кокорев вступил в ряды красногвардейцев, а осенью следующего года стал солдатом Красной Армии, посвятив ей всю свою дальнейшую жизнь. Он прошел обучение в полковой школе и вскоре возглавил взвод. В 1930-е годы Кокорев окончил Военную академию имени Фрунзе, а затем и Академию Генштаба.

На протяжении своей карьеры генерал Кокорев занимал ключевые должности, такие как начальник штаба 8-й и 59-й армий, 2-й Ударной армии, а также начальник штаба Ленинградского военного округа.

Генерал-лейтенант Петр Кокорев был удостоен ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени, ордена Суворова 2-й степени, орденов Кутузова 1-й и 2-й степеней, ордена Красной Звезды и множества других медалей.

В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.
В рязанской школе №32 открылась мемориальная доска, посвященная участнику ВОВ Петру Кокореву Петр Иванович Кокорев родился 12 июня 1900 года в Солотче, в крестьянской семье.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Происшествия

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.
Экономика и бизнес

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Семь признаков указывают на то, что в финансовой организации начались крупные проблемы.

Последние новости

Рязанская область экспортировала 290 свиней и крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

С начала года регион экспортировал 101 голову крупного рогатого скота в Казахстан

В Рязани проходит выставка монет «Музыка танца»

Посетители могут увидеть увеличенные изображения памятных монет, на которых художники-медальеры запечатлели многообразие танца

Рязанская компания создаёт беспилотные лодки для парков и роботизированные платформы для армии России

Генеральный «Avrora Robotics» Виталий Савельев — о том, в каких сферах активно используется робототехника и какие разработки его компании уже заявили о себе.

Юрист рассказал, какое наказание грозит мигранту, насиловавшему гостя шваброй

Ранее СМИ сообщили, что на западе Москвы 25-летний гражданин Армении избил и подверг сексуальному насилию знакомого своей 38-летней сожительницы на почве ревности.

Мобильные телефоны пытались передать в рязанское СИЗО-1 в тюбике от мази

Злоумышленники попытались передать мобильные телефоны, спрятав их в тюбике от обезболивающей мази.

Подпольщик Лебедев заметил странность, в ночных ударах по Одессе

Украинские СМИ утверждали, что удары были направлены по инфраструктурным объектам, а военные источники говорили о «более серьёзной угрозе, чем обычный налёт беспилотников»

Рязанские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

С начала 2025 года в Рязанской области в границах МЖД не было зафиксировано ДТП на переездах.

Павел Малков назвал даты и участников «Гонки чемпионов» в Рязани

Уже подтвердили своё участие именитые спортсмены, включая чемпионов и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии

Журналистка поблагодарила всех, кто желает ей здоровья, и отдельно обратилась к подписчикам с просьбой не писать фразы вроде «всё будет хорошо».

Латыпов и Логинов примут участие в «Технониколь. Гонке чемпионов» в Рязани

Призовой фонд состязаний составил 14 миллионов рублей.

В ДТП в Рязани пострадал 20-летний мужчина

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Джили» столкнулся с «Митсубиси Лансер»

Адвокат Салкин: За секс в лифте можно получить 15 суток ареста

По словам юриста, подобные действия в общественном месте могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Здесь будет встреча Путина и Трампа»: сбывается предсказание Жириновского о новых мирных переговорах

Если пророчество покойного лидера ЛДПР сбудется, нас ждут крайне неожиданные изменения.

Зеленский заявил о приближении конфликта с Россией к завершению

Накануне он же сказал, что Киев не намерен передавать России какие-либо территории.

Рязанские муниципальные служащие приняли участие в региональных днях форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Представители муниципалитетов Рязанской области присоединились к региональному этапу Всероссийского форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».