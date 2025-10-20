Латыпов и Логинов примут участие в «Технониколь. Гонке чемпионов» в Рязани

Стали известны первые участники «Технониколь. Гонки чемпионов», которая пройдет в Рязани 3 и 4 января 2026 года. Имена спортсменов сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

На данный момент участие в состязаниях на биатлонном комплексе «Алмаз» подтвердили биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Наталия Шевченко, Виктория Сливко, Антон и Динара Смольские.

Соревнование пройдет в два этапа: 3 января в ходе квалификации определятся 10 команд «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка». Призовой фонд состязаний составил 14 миллионов рублей.