Понедельник, 20 октября, 2025
6.6 C
Рязань
Новости Касимова

В Касимове задержали рецидивиста за ограбление пенсионерки

Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

Полиция задержала мужчину, который ограбил пенсионерку в соцучреждении в Скопине. Подробности задержания приводит пресс-служба Управления МВД по региону.

В полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что один из постояльцев учреждения, где они проживают, потребовал деньги в долг. Женщина отказала, тогда тот под угрозой расправы забрал из её тумбочки 4 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении грабежа был установлен. Однако после совершения преступления он скрылся.

Речь идёт о 42-летнем мужчине, у которого до этого были проблемы с законом. Он уже был осуждён за угрозу убийством. В последнее время он часто создавал проблемы для других жильцов учреждения.

Полицейские нашли злоумышленника в городе Касимове и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

Самые читаемые материалы

Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.
Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Новости мира

Подоляка объяснил смысл послания Зеленского о Донбассе

По мнению блогера, дальше стоит ожидать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой последует совместное предложение Киеву.

Последние новости

Рязанская область получит 160 миллионов на благоустройство Лыбедского бульвара

Работы проведут на участке бульвара в районе улицы Маяковского.

Новый утильсбор увеличит цены на автомобили мощнее 160 л. с. на 25-50% 

Минпромторг объясняет нововведение желанием поддержать отечественных автопроизводителей. Иностранным брендам станет сложнее конкурировать на российском рынке

В Рязани вручили театральную премию «Зеркало сцены 2025»

Определили лучшие спектакли сезона, а также лучших артистов и постановщиков.

SHOT: жена Хазанова избавилась от имущества в России вслед за мужем

По данным СМИ, Эльбаум реализовала дом площадью около 1200 квадратных метров с участком 75 соток в деревне Фоминское в Троицке. Стоимость этого поместья оценивается примерно в 120 млн рублей.

Сериал о Владимире Жириновском с Кологривым не вошёл в план ЛДПР к 80-летию политика

Один из источников RTVI заявил, что проект «фактически заморожен на подготовительном этапе».

Рязанцев предупредили о телеграм-канале с фейками о насилии в школах

Правоохранительные органы уже проводят проверку по факту распространения фейков.

Трое детей повредили 80 памятников на кладбище в Новосибирской области

По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Экс-аналитик ЦРУ: страны НАТО могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уже распорядился создать организационный комитет по подготовке саммита

Составлен топ-7 лучших направлений для отдыха на Новый год у моря

Январь — идеальное время, чтобы поменять снег и короткий день на солнце, яркие пейзажи и мягкий климат.

Рязанка несколько дней жила с трупом матери в квартире

Трупный запах почувствовали соседи.

Эксперт: Сырский допустил ошибку, перебросив резервы ради обороны Добропольского выступа

Несмотря на отдельные успехи украинских войск под Добропольем в начале осени, российская армия смогла укрепить позиции и увеличить численность на ключевых направлениях.

Спасатель рассказал о странностях поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Следов их пребывания в тайге нет вообще — ни сломанных веток, ни костров, ничего.

Эксперт: российская армия вряд ли сможет регулярно проводить успешные танковые атаки

Манёвры бронетехники возможны только во время проливных дождей или густого тумана. БПЛА по-прежнему представляют огромную угрозу

Финансист назвал сигналы того, что деньги из банка пора срочно забирать

Семь признаков указывают на то, что в финансовой организации начались крупные проблемы.

В Бурятии число пострадавших от пищевого отравления выросло до 89 человек

По информации республиканского Минздрава, в больницы доставлены 55 человек, включая 34 ребёнка. Один пациент находится в реанимации с положительной динамикой. 