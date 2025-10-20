В Касимове задержали рецидивиста за ограбление пенсионерки

Полиция задержала мужчину, который ограбил пенсионерку в соцучреждении в Скопине. Подробности задержания приводит пресс-служба Управления МВД по региону.

В полицию обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что один из постояльцев учреждения, где они проживают, потребовал деньги в долг. Женщина отказала, тогда тот под угрозой расправы забрал из её тумбочки 4 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении грабежа был установлен. Однако после совершения преступления он скрылся.

Речь идёт о 42-летнем мужчине, у которого до этого были проблемы с законом. Он уже был осуждён за угрозу убийством. В последнее время он часто создавал проблемы для других жильцов учреждения.

Полицейские нашли злоумышленника в городе Касимове и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет колонии.