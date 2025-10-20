Прокуратура Кыштовского района Новосибирской области организовала проверку по факту повреждения надгробных памятников на кладбище в селе Заливино. Об этом сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

По предварительным данным, днём 15 октября 2025 года трое несовершеннолетних детей 2016 и 2018 годов рождения повредили более 80 надгробий. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.

Кроме того, прокурор даст оценку работе органов системы профилактики Кыштовского района.