Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский допустил ошибку, перебросив резервы из-под Купянска и Красноармейска (Покровска) для сдерживания российского наступления на Добропольском выступе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный аналитик Сергей Полетаев.

По его словам, предпринятый Сырским манёвр не достиг целей. Несмотря на отдельные успехи украинских войск под Добропольем в начале осени, российская армия смогла укрепить позиции и увеличить численность на ключевых направлениях.

«Сырский выдернул резервы, которые сейчас сражаются под Добропольем, из-под Купянска, Покровска и Днепропетровской области. В результате там всё посыпалось — оборонять рубежи практически нечем», — заявил Полетаев.

Аналитик отметил, что ухудшение погоды сыграло на руку российским силам: им стало проще перебрасывать на Добропольский выступ пехотные подразделения, не опасаясь атак беспилотников так сильно, как раньше.

«После двух месяцев тяжёлых боёв российское командование сумело насытить этот участок войсками», — заключил эксперт.

Добропольский выступ — условное обозначение участка подконтрольной России территории в Донецкой Народной Республике (ДНР), расположенного к северо-востоку от Красноармейской агломерации. Его площадь оценивается примерно в 140–150 квадратных километров. Выступ сформировался после прорыва украинской обороны в направлении Доброполья в середине августа.