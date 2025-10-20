Рязанцев предупредили о телеграм-канале с фейками о насилии в школах

В Сети появились сообщения о телеграм-канале, где якобы сообщается об угрозах насилия в рязанских школах. Региональный оперштаб информирует жителей региона, что это фейк.

— Цель — дестабилизировать обстановку, вызвать массовую тревогу и беспокойство у учащихся и их родителей, — заявили власти.

Правоохранительные органы региона проводят проверку по факту распространения фейковых сообщений. Усилена охрана общественного порядка.

В министерстве образования Рязанской области добавили, что учебный процесс не нарушен. Рязанцев просят не реагировать на провокации и пользоваться официальной информацией.

Накануне про фейковые угрозы рязанским школам сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что материалы переданы правоохранительным органам. Всплеск таких вбросов по всей России общественница связала с работой ЦИПСО.