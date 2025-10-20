Российская армия вряд ли сможет постоянно повторять успешные бронетанковые атаки, подобные той, что произошла под Владимировкой в начале октября. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Сергей Полетаев.

Речь идёт о населённом пункте, расположеном северо-восточнее Мирнограда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Тогда колонна из нескольких танков и боевых машин пехоты, воспользовавшись непогодой и отсутствием беспилотников, ворвалась в посёлок и высадила десант.

«Владимировку, судя по всему, штурмовали около двух рот — это примерно 150–200 человек. Это немало, если учесть, что всё лето подобные операции проводились малыми пехотными группами по три-четыре бойца», — отметил Полетаев.

Он подчеркнул, что масштабировать подобную тактику вряд ли возможно из-за постоянного присутствия в воздухе украинских дронов. Для беспилотников любая бронемашина остаётся приоритетной и крайне уязвимой целью.

«Манёвры бронетехники возможны только во время проливных дождей или густого тумана. БПЛА по-прежнему представляют огромную угрозу, а антидроновые решётки, как показал опыт прошлого года, не дают нужного результата», — заключил эксперт.