Кино и ТВ

Сериал о Владимире Жириновском с Кологривым не вошёл в план ЛДПР к 80-летию политика

Алексей Самохин
Владимир Жириновский, фото: ldpr.ru

Сериал о Владимире Жириновском, в котором, по слухам, главную роль должен был сыграть актёр Никита Кологривый, не вошёл в список основных мероприятий плана ЛДПР по празднованию 80-летия со дня рождения политика в 2026 году. По данным источников RTVI, телепроект, над которым должен был работать Первый канал, фактически заморожен.

Журналисты получили копию плана первых мероприятий ЛДПР, посвящённых юбилею основателя партии. В документе перечислено 12 пунктов, среди которых — выставка в «Манеже», открытие музея Жириновского в центре Москвы, памятный концерт, выпуск юбилейных почтовых марок, показ двухсерийного документального фильма о жизни политика и размещение его цитат на уличных баннерах.

«Все мероприятия ориентированы на простых людей в регионах России, интересы которых защищал великий политик. Мы сделаем всё, чтобы народная память о нашем ВВЖ никогда не померкла», — заявили в пресс-службе ЛДПР.

В списке отсутствует анонсированный ещё в начале 2024 года художественный сериал-байопик о Владимире Жириновском, постановкой которого должен был заняться режиссёр Александр Баранов («Ёлки-2», «Громовы», «Екатерина», «Джентльмены, удачи!»). Предполагалось, что проект охватит ключевые события жизни политика — от детства до последних лет.

Снять нельзя заморозить

Режиссёр Александр Баранов сообщил RTVI, что покинул проект и не знает, в каком он сейчас состоянии.

Сценарист Сергей Снежкин рассказал, что работа над сериалом «пока на сценарной стадии». Он отказался комментировать вопрос о выборе актёра на главную роль и предложил уточнить сроки производства у продюсеров.

Один из источников RTVI заявил, что проект «фактически заморожен на подготовительном этапе». По его словам, сценарий Снежкина пока не завершён, и сейчас ведутся поиски автора, который помог бы довести его до конца.

Другой источник агентства подтвердил, что выход сериала о Жириновском в 2026 году не планируется. Вместо него, возможно, будет представлен другой проект, посвящённый политику — например, документальный фильм. По его словам, обсуждается и идея создания полнометражной картины о Жириновском, однако реализация сталкивается с «определёнными трудностями».

В пресс-службе ЛДПР уточнили, что на данном этапе речь идёт только о двухсерийном документальном фильме, который создадут «ВГТРК совместно с партией» к юбилею политика. Этот проект включён в официальный план мероприятий.

Что известно о сериале

В феврале 2024 года актёр Никита Кологривый на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет Владимира Жириновского «лучше, чем любой артист в этой стране».

Однако уже через месяц, на фоне скандалов, связанных с актёром, режиссёр Александр Баранов сообщил, что Кологривый лишь «кандидат на роль». По словам Баранова, основной акцент в фильме должен был быть сделан на зрелые годы политика, а образ молодого Жириновского присутствовал бы лишь в нескольких сценах.

