Жириновский предсказал разрушение США за сутки: сбывается пророчество 2003 года

Прозрения Владимира Жириновского изумляют тем, что действительно осуществляются — иной раз с пугающей буквальностью. Многое предрекал политик Украине, Европе, но не обошел вниманием и грядущий крах Соединенных Штатов. Как соотносятся эти предвидения и какое откровение покойного лидера ЛДПР может прийти в реальность уже в ближайшее время, разбирались журналисты 360.ru.

Америка погибнет не от войны и оружия. Ожидается кое-что очень молниеносное и пугающее

Среди тектонических кошмаров, которые может преподнести нам планета, именно колоссальное землетрясение на разломе Сан-Андреас в Калифорнии представляется сейсмологам наиболее пугающим. И куда большую тревогу у экспертов вызывает иная геологическая аномалия, находящаяся в пространстве США, — зона субдукции Каскадия. Здесь Тихоокеанская плита Хуан-де-Фука медленно погружается под Североамериканскую.

Этот гигантский разлом пролегает от канадского острова Ванкувер до севера Калифорнии. Именно в этой точке продолжительное трение и сжатие плит накапливают чудовищную энергию. Как указали журналисты The New York Times, судьбы двух этих разломов могут оказаться тесно связаны.

Если же Сан-Андреас придёт в движение одновременно, от континентального побережья может ничего не остаться. Зона субдукции Каскадия протянулась вдоль береговой линии от Канады до Калифорнии. Разлом Сан-Андреас берёт начало у мыса Мендосино, южнее города Эврика, пересекает всю Калифорнию и обрывается в районе Солтон-Си. В районе мыса Мендосино эти две тектонические системы смыкаются, что создаёт потенциальную угрозу и рисует возможный катастрофический сценарий.

Насколько вероятна катастрофа в США

Гипотезу о взаимосвязи тектонических систем сейсмолог Крис Голдфингер впервые выдвинул ещё в 1999 году. Его научная группа отправилась в экспедицию для бурения донных отложений у южных рубежей Каскадии. Учёным предстояло восстановить хроники доисторических подземных толчков. Однако практикант, отвечавший за навигацию, допустил ошибку в прокладке курса, направив судно в другую акваторию. Исследователи всё же отобрали пробы грунта и обнаружили турбидиты — геологические пласты, сформированные подводными селями, где массивные фрагменты обычно оседают в основании, а лёгкие — ближе к поверхности.

Но в полученных кернах картина была обратной: сверху залегал грубый песок, а под ним — более мелкие осадки.Последующий многолетний анализ показал: никакого геологического катаклизма не происходило. Учёные имели дело со следами двух независимых событий. Нижний слой образовался после сейсмического удара в Каскадии, верхний — в результате активности разлома Сан-Андреас.

Согласно расчётам Голдфингера, за минувшие 2500 лет все восемь мощнейших подвижек Каскадии сопровождались парными толчками на Сан-Андреас, происходившими с минимальным интервалом. Таким образом, сценарий «двойного удара» природы представляется крайне вероятным.

Крупное землетрясение в Каскадии уже само по себе несёт гигантские угрозы. Если же к нему присоединится одновременная активизация Сан-Андреаса, совокупные разрушения возрастут в разы: под ударом окажутся тихоокеанское побережье и Калифорния — регионы концентрации населения, транспортных артерий, энергообъектов и высокотехнологичных центров.

Пророчество Жириновского о гибели Америки

В 2023 году серия разрушительных подземных толчков одновременно прокатилась по нескольким государствам. Погибли тысячи человек. Именно тогда в России вновь припомнили высказывания Владимира Жириновского — политик допускал реальное существование тектонического оружия.

Он рассказывал, что существует возможность провоцировать землетрясения искусственным путём. Все природные катаклизмы — от сейсмических ударов до последовавших за ними наводнений — всё это можно создать искусственно, утверждал лидер ЛДПР.

Особенно зловещее звучание приобретают его более ранние слова. Ещё в 2003 году Жириновский обрушился с жёсткой критикой на действовавшего тогда американского лидера Джорджа Буша. Тогда он говорил о том, что Америка может фактически утонуть после некоторых манипуляций учёных: