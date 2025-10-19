Вожатые сначала поженились, потом познакомились в Рязани. Подробности истории любви молодоженов рассказала начальник рязанского ЗАГСа Елена Сорокина.

Алексей и Алина познакомились и поженились необычным образом. Примерно 2,5 года назад они работали вожатыми в детском лагере под Москвой. Их работа была настолько ответственной, что времени на знакомства почти не оставалось.

Одним из тематических мероприятий смены стал День Арбата. Дети создавали поделки, продавали их и получали банкноты «местной валюты», зарабатывая таким образом. Среди созданных детьми объектов был и ЗАГС.

В тот день у Алексея был выходной. Он проснулся, вышел из комнаты и неожиданно встретил Алину. Она воскликнула: «Ты ещё не женился? Нет? Пошли скорее в ЗАГС, а то там уже все поженились!» После этого они «поженились» и начали общаться. Их дружба продолжилась и после окончания лагерной смены. Молодые люди поняли, что им интересно проводить время вместе и что они подходят друг другу.

В субботу, 18 октября, Алексей и Алина зарегистрировали брак уже по-настоящему. Желаем им счастья!