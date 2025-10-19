Воскресенье, 19 октября, 2025
6.5 C
Рязань
Общество

Врач Овсянникова рассказала, что стресс из-за ОГЭ и ЕГЭ становится причиной ожирения у подростков

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

Подростки в возрасте 15-17 лет особенно подвержены ожирению из-за стресса, связанного с экзаменами ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врача-эндокринолога и доктора медицинских наук Аллу Овсянникову.

По её словам, подростки в этом возрасте особенно подвержены стрессу, так как ещё не умеют с ним справляться.

«Это экзамены ОГЭ — как раз 15 лет, 9 класс, и ЕГЭ — 17 лет, 11 класс, вот он, возрастной этот период», — отметила она.

В попытке справиться со стрессом молодые люди часто обращаются к нездоровой или сладкой пище, что приводит к нарушению пищевого поведения и, как следствие, к ожирению.

Ожирение является сложным заболеванием, требующим комплексного подхода. У 70% людей с ожирением, по словам эксперта, наблюдаются психологические расстройства, которые могут включать нарушения пищевого поведения, депрессию или тревожные состояния. Поэтому, по мнению Овсянниковой, лечение должно включать не только работу эндокринолога, но и помощь психолога или психотерапевта, которые помогут справиться с психологическими проблемами.

Кроме того, Алла Овсянникова отметила, что молодым людям с избыточным весом особенно трудно заниматься спортом из-за особенностей работы мозга.

«У них происходит дофаминовая яма. А вот эта дофаминовая яма влияет на сниженную мотивацию к физической активности. То есть они не занимаются не потому, что они такие ленивые, а потому что у них нарушен определенный нейромедиатор в головном мозге», — объяснила она.

В лечении таких пациентов необходим врач лечебной физкультуры, который поможет подобрать оптимальную физическую нагрузку. Также важную роль играет диетолог, который научит правильно питаться, избегая строгих диет и голодания, которые могут усугубить пищевое поведение.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в октябре 2025 года заявила об увеличении случаев ожирения среди подростков в возрасте 15-17 лет. По её словам, за последние четыре года этот показатель вырос на 42%. Голикова связала этот рост с улучшением системы диагностики в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...
Новости России

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Погода

Снег возможен в Рязанской области на следующей неделе

Во вторник 21 октября пройдут основные осадки, до 20 мм/сут на юге области, причем снег не исключен и в Рязанской области

Последние новости

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.

Мизулина направила в полицию информацию о каналах с угрозами в Рязани

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила заявление в правоохранительные органы в связи с распространением угроз в Рязани.

В Белоруссии умерла невеста после сделанного женихом тату

Жительница Белоруссии умерла менее чем за две недели до...

Массовое ДТП с участием такси произошло на Московском шоссе

Столкнулись три автомобиля, в том числе такси.

В лесу под Выборгом нашли мешок с человеческими черепами

В лесном массиве рядом с поселком Грибное под Выборгом...

Стали известны итоги новой операции по поиску семьи Усольцевых

Новая операция по поиску семьи Усольцевых в красноярской тайге...

Рязанцам рассказали, куда жаловаться на ржавую воду из-под крана

Рязанцам рассказали, в какие инстанции жаловаться, если не устраивает качество воды из-под крана — она ржавая, пахнет или имеет какой-то привкус.

Вожатые сначала поженились, потом познакомились в Рязани

Примерно 2,5 года назад они работали вожатыми в детском лагере под Москвой. Их работа была настолько ответственной, что времени на знакомства почти не оставалось.

Дочь певца Ефрема Амирамова на похоронах произнесла его последние слова

На похоронах певца Ефрема Амирамова в Израиле его дочь...

Подоляка объяснил смысл послания Зеленского о Донбассе

По мнению блогера, дальше стоит ожидать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой последует совместное предложение Киеву.

В Горроще оборвались контактные провода троллейбусной сети

Происшествие случилось в районе Полетаевского рынка, на улице Гагарина.

Рязанский театр драмы представил «Циолковского» на фестивале в Воронеже

Здесь встречаются лучшие театры страны, чтобы говорить с публикой на языке подлинных историй. При полном зале «Нового театра» рязанские актеры представили спектакль-сторителлинг.

Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

У меня в наушниках играла музыка, я задремала — время было около четырёх утра. А водитель просто уснул за рулём

Трое вооруженных воров похитили корону Наполеона в парижском Лувре

По информации издания Le Parisien, инцидент разворачивался по криминальному сценарию, больше похожему на сюжет голливудского блокбастера.

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.