Врач Овсянникова рассказала, что стресс из-за ОГЭ и ЕГЭ становится причиной ожирения у подростков

Подростки в возрасте 15-17 лет особенно подвержены ожирению из-за стресса, связанного с экзаменами ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины, врача-эндокринолога и доктора медицинских наук Аллу Овсянникову.

По её словам, подростки в этом возрасте особенно подвержены стрессу, так как ещё не умеют с ним справляться.

«Это экзамены ОГЭ — как раз 15 лет, 9 класс, и ЕГЭ — 17 лет, 11 класс, вот он, возрастной этот период», — отметила она.

В попытке справиться со стрессом молодые люди часто обращаются к нездоровой или сладкой пище, что приводит к нарушению пищевого поведения и, как следствие, к ожирению.

Ожирение является сложным заболеванием, требующим комплексного подхода. У 70% людей с ожирением, по словам эксперта, наблюдаются психологические расстройства, которые могут включать нарушения пищевого поведения, депрессию или тревожные состояния. Поэтому, по мнению Овсянниковой, лечение должно включать не только работу эндокринолога, но и помощь психолога или психотерапевта, которые помогут справиться с психологическими проблемами.

Кроме того, Алла Овсянникова отметила, что молодым людям с избыточным весом особенно трудно заниматься спортом из-за особенностей работы мозга.

«У них происходит дофаминовая яма. А вот эта дофаминовая яма влияет на сниженную мотивацию к физической активности. То есть они не занимаются не потому, что они такие ленивые, а потому что у них нарушен определенный нейромедиатор в головном мозге», — объяснила она.

В лечении таких пациентов необходим врач лечебной физкультуры, который поможет подобрать оптимальную физическую нагрузку. Также важную роль играет диетолог, который научит правильно питаться, избегая строгих диет и голодания, которые могут усугубить пищевое поведение.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в октябре 2025 года заявила об увеличении случаев ожирения среди подростков в возрасте 15-17 лет. По её словам, за последние четыре года этот показатель вырос на 42%. Голикова связала этот рост с улучшением системы диагностики в рамках профилактических осмотров и диспансеризации.