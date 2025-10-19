Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

Певица Наталия Гулькина уверена, что мистика реальна. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время премии «Мотивация». По словам артистки, в её жизни происходили события, которые невозможно объяснить иначе как чудом.

«Ну конечно, я верю в мистику», — говорит Гулькина.

Она вспоминает, как однажды ехала на гастроли вместе с Ритой Уханкиной. Рита спала на заднем сиденье, а сама Наталия сидела рядом с водителем.

«У меня в наушниках играла музыка, я задремала — время было около четырёх утра. А водитель просто уснул за рулём», — рассказала певица.

В этот момент, по словам Гулькиной, произошло нечто необъяснимое. Вдруг на фоне музыки прозвучала очень высокая нота — и она резко проснулась.

«Я вижу перед собой не асфальт, а траву — мы уже съехали с дороги и несемся по полю. Я закричала так громко, что водитель проснулся и сразу ударил по тормозам. Мы остановились буквально в нескольких сантиметрах от обрыва, внизу была река», — вспоминает Наталия.

После этого её буквально затрясло.

«Такого я никогда не чувствовала — когда руки и ноги трясутся сами, и ты ничего не можешь с этим сделать. Я не хочу дрожать, а они сами трясутся — колени, руки», — говорит она.

Только подойдя к обрыву и увидев, куда они могли сорваться, Гулькина осознала, насколько всё было серьёзно.

«Это был мистический момент. Я действительно верю, что у меня есть очень сильный ангел-хранитель», — добавила певица.

По её словам, подобные случаи в жизни происходили не раз.

«Таких моментов было много, я даже писала об этом. Например, когда у самолёта перекосило двери — стоял ужасный свист, мы забивали окна полотенцами и пледами. Шасси не выпускалось несколько раз… Но всегда словно какая-то сила приходила на помощь», — вспоминает Гулькина.

Артистка также поделилась мыслями о будущем фильме про группу «Мираж». По её мнению, в картине обязательно будут показаны самые драматичные моменты из истории коллектива.

«Аварию, которая полностью изменила жизнь Татьяны Овсиенко, точно включат. Ведь киношникам нужны острые темы — такие, чтобы зритель не мог оторваться», — уверена певица.

Та страшная авария произошла много лет назад. Тогда Татьяна Овсиенко, будучи солисткой «Миража», ехала на концерт вместе с водителем.

«И в нас врезалась машина…» — вспоминала Овсиенко.

После ДТП певица получила травму позвоночника и несколько месяцев провела в больнице. Врачи не верили, что она снова сможет ходить. Но любовь к сцене помогла ей восстановиться и вернуться к выступлениям.

«Фильм должен получиться очень хороший», — подытожила Наталия Гулькина.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru