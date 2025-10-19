Воскресенье, 19 октября, 2025
8 C
Рязань
Новости России

Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Певица Наталия Гулькина уверена, что мистика реальна. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время премии «Мотивация». По словам артистки, в её жизни происходили события, которые невозможно объяснить иначе как чудом.

«Ну конечно, я верю в мистику», — говорит Гулькина.

Она вспоминает, как однажды ехала на гастроли вместе с Ритой Уханкиной. Рита спала на заднем сиденье, а сама Наталия сидела рядом с водителем.

«У меня в наушниках играла музыка, я задремала — время было около четырёх утра. А водитель просто уснул за рулём», — рассказала певица.

В этот момент, по словам Гулькиной, произошло нечто необъяснимое. Вдруг на фоне музыки прозвучала очень высокая нота — и она резко проснулась.

«Я вижу перед собой не асфальт, а траву — мы уже съехали с дороги и несемся по полю. Я закричала так громко, что водитель проснулся и сразу ударил по тормозам. Мы остановились буквально в нескольких сантиметрах от обрыва, внизу была река», — вспоминает Наталия.

После этого её буквально затрясло.

«Такого я никогда не чувствовала — когда руки и ноги трясутся сами, и ты ничего не можешь с этим сделать. Я не хочу дрожать, а они сами трясутся — колени, руки», — говорит она.

Только подойдя к обрыву и увидев, куда они могли сорваться, Гулькина осознала, насколько всё было серьёзно.

«Это был мистический момент. Я действительно верю, что у меня есть очень сильный ангел-хранитель», — добавила певица.

По её словам, подобные случаи в жизни происходили не раз.

«Таких моментов было много, я даже писала об этом. Например, когда у самолёта перекосило двери — стоял ужасный свист, мы забивали окна полотенцами и пледами. Шасси не выпускалось несколько раз… Но всегда словно какая-то сила приходила на помощь», — вспоминает Гулькина.

Артистка также поделилась мыслями о будущем фильме про группу «Мираж». По её мнению, в картине обязательно будут показаны самые драматичные моменты из истории коллектива.

«Аварию, которая полностью изменила жизнь Татьяны Овсиенко, точно включат. Ведь киношникам нужны острые темы — такие, чтобы зритель не мог оторваться», — уверена певица.

Та страшная авария произошла много лет назад. Тогда Татьяна Овсиенко, будучи солисткой «Миража», ехала на концерт вместе с водителем.

«И в нас врезалась машина…» — вспоминала Овсиенко.

После ДТП певица получила травму позвоночника и несколько месяцев провела в больнице. Врачи не верили, что она снова сможет ходить. Но любовь к сцене помогла ей восстановиться и вернуться к выступлениям.

«Фильм должен получиться очень хороший», — подытожила Наталия Гулькина.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Самые читаемые материалы

Новости мира

Коц рассказал о поступке Зеленского, поставившем крест на поставках «Томагавков»

Владимир Зеленский перестарался, пытаясь добиться передачи Украине крылатых ракет...
Новости России

Генерал Попов рассказал, на что может пойти Польша при полете Путина в Венгрию

Военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с...
Новости России

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...
Новости России

SHOT: над Оренбургом ночью прогремели мощные взрывы

Ночью жители Оренбурга услышали над городом громкие звуки, похожие...
Новости России

Спасательница Торгашина оценила версии с побегом и убийством семьи Усольцевых

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых вряд ли планировала...

Последние новости

В Горроще оборвались контактные провода троллейбусной сети

Происшествие случилось в районе Полетаевского рынка, на улице Гагарина.

Рязанский театр драмы представил «Циолковского» на фестивале в Воронеже

Здесь встречаются лучшие театры страны, чтобы говорить с публикой на языке подлинных историй. При полном зале «Нового театра» рязанские актеры представили спектакль-сторителлинг.

Трое вооруженных воров похитили корону Наполеона в парижском Лувре

По информации издания Le Parisien, инцидент разворачивался по криминальному сценарию, больше похожему на сюжет голливудского блокбастера.

В Рязани открылся новый сезон НХЛ

На лед выйдут свыше 1100 спортсменов, а болеть за них будут десятки тысяч поклонников хоккея.

Спортсменка из Рязани завоевала золото международных соревнований по стрельбе из лука

За пять соревновательных дней участники разыграли 84 медали в различных индивидуальных и командных дисциплинах.

В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета»

На Урале парень задушил безногого ветерана СВО и уехал на фронт

Житель Краснотурьинска задушил ветерана спецоперации Дмитрия Зайкова и уехал...

Маршрут троллейбуса №1 временно изменен из-за упавшего столба на Московском шоссе

На остановке «Рязанские сады», расположенной на Московском шоссе, упала опора контактной сети.

Более 146 километров дорог обновят в Рязанской области в 2025 году

Кроме того, начато строительство значимых инфраструктурных объектов, таких как новый мост через реку Оку и Южный обход Рязани.

SHOT: Кокорин ездит по Москве без ОСАГО на машине с номерами ВОР

Российский футболист, нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин полгода ездит...

Игумен Лука Степанов расскажет рязанцам о месте подвига в жизни человека

На реальных исторических примерах отец Лука покажет, как подвиг может повлиять на ход событий разного масштаба.

Рецидивист украл инструменты у знакомого в Рязанской области

Во время патрулирования улицы он заметил мужчину с бензопилой и углошлифовальной машинкой.

Губернатор Малков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Рязань

Отбой опасности атаки беспилотников был объявлен 19 октября в 06:05.

Baza: причиной массового отравления детей в Улан-Удэ стало онигири

Предполагаемой причиной массового отравления в Улан-Удэ стало некачественное онигири,...

Губернатор Павел Малков поздравил с 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кузнецова

Михаил Кузнецов был призван на фронт в возрасте семнадцати лет. Он служил радистом-пулеметчиком танка Т-34.