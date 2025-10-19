Певица Наталия Гулькина рассказала об ангеле-хранителе, который спас ей жизнь

Певица Наталия Гулькина уверена, что мистика реальна. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время премии «Мотивация». По словам артистки, в её жизни происходили события, которые невозможно объяснить иначе как чудом.
Она вспоминает, как однажды ехала на гастроли вместе с Ритой Уханкиной. Рита спала на заднем сиденье, а сама Наталия сидела рядом с водителем.
В этот момент, по словам Гулькиной, произошло нечто необъяснимое. Вдруг на фоне музыки прозвучала очень высокая нота — и она резко проснулась.
После этого её буквально затрясло.
Только подойдя к обрыву и увидев, куда они могли сорваться, Гулькина осознала, насколько всё было серьёзно.
По её словам, подобные случаи в жизни происходили не раз.
Артистка также поделилась мыслями о будущем фильме про группу «Мираж». По её мнению, в картине обязательно будут показаны самые драматичные моменты из истории коллектива.
Та страшная авария произошла много лет назад. Тогда Татьяна Овсиенко, будучи солисткой «Миража», ехала на концерт вместе с водителем.
После ДТП певица получила травму позвоночника и несколько месяцев провела в больнице. Врачи не верили, что она снова сможет ходить. Но любовь к сцене помогла ей восстановиться и вернуться к выступлениям.