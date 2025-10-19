В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета», который приурочен к открытию новой профессиональной балетной труппы. Инициатива по созданию коллектива принадлежит губернатору Рязанской области Павлу Викторовичу Малкову.

Этот новый коллектив станет важным элементом культурной и образовательной жизни региона. Событие имеет большое просветительское и историческое значение. Открытие «Рязанского Театра Балета» открывает новую главу в развитии сценического искусства региона, направленную на популяризацию классического и современного балета как важной части национального культурного наследия.

В программе концерта будут представлены фрагменты известных балетных спектаклей, которые отражают богатую историю хореографического искусства, а также виртуозные номера от ведущих рязанских артистов балета и приглашённых звёзд:

из Мариинского театра (Санкт-Петербург),

Михайловского театра (Санкт-Петербург),

Пермского театра оперы и балета,

Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ),

Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко,

Большого театра России,

Государственного театра оперы и балета Анталии (Турция).

Возрастное ограничение 0+.