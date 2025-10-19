В Рязани создана своя балетная труппа

4 ноября в Рязанской филармонии пройдёт Гала-концерт «Рязанского Театра Балета», который приурочен к открытию новой профессиональной балетной труппы. Инициатива по созданию коллектива принадлежит губернатору Рязанской области Павлу Викторовичу Малкову.
Этот новый коллектив станет важным элементом культурной и образовательной жизни региона. Событие имеет большое просветительское и историческое значение. Открытие «Рязанского Театра Балета» открывает новую главу в развитии сценического искусства региона, направленную на популяризацию классического и современного балета как важной части национального культурного наследия.
В программе концерта будут представлены фрагменты известных балетных спектаклей, которые отражают богатую историю хореографического искусства, а также виртуозные номера от ведущих рязанских артистов балета и приглашённых звёзд:
- из Мариинского театра (Санкт-Петербург),
- Михайловского театра (Санкт-Петербург),
- Пермского театра оперы и балета,
- Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ),
- Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко,
- Большого театра России,
- Государственного театра оперы и балета Анталии (Турция).
Возрастное ограничение 0+.