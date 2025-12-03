Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
1 C
Рязань
Культура и события

Впервые за много лет команда из РГРТУ стала чемпионом Рязанской Лиги КВН 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Во вторник, 2 декабря, в Рязанском Дворце молодёжи прошла заключительная игра сезона Официальной Рязанской Лиги КВН. В рамках финала определили лучшую команду, а также обладателя Кубка, который разыграли среди рязанских команд при поддержке губернатора Рязанской области. 

Сезон 2025 года подарил рязанским любителям КВН много приятных сюрпризов и встреч с любимыми игроками. В этом году команды ярко провели фестиваль в честь открытия сезона, поучаствовали в пятом юбилейном «Поющем Косопузе». На пути к итоговой игре участники сезона прошли четвертьфинал и полуфинал. В финале Лиги оказались четыре команды. За звание чемпионов сразились «Собаки Павлова» из РязГМУ, «Время Первых» (Рязанский филиал университета МВД), «Полбатона» из РГРТУ и команда «СиД», единственные иногородние участники финала (г. Егорьевск). 

Реклама

Финальная игра была насыщенной и напряжённой. Квнщики отлично подготовились к решающей юмористической схватке и достойно показали себя в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание». Поддерживали их болельщики, которые не оставили в зале ни единого свободного места. 

По итогам игры чемпионом Официальной Рязанской Лиги стала команда «Полбатона». Ребята из РГРТУ не оставили равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Кстати, для РГРТУ эта победа знаковая, ведь уже много лет команды вуза не становились обладателями чемпионского звания. Но желание, усердие и мощная поддержка дали свои плоды. Команда РГРТУ — лучшая по итогам сезона 2025 года. 

- Новости партнёров -

Как отметил и.о. ректора РГРТУ имени В. Ф. Уткина Сергей Банников, который поддерживал ребят в зале, радостно, что традиции КВН в вузе возрождаются. И вдвойне радостно, что КВН в Рязани любят и ждут. Главным доказательством этого является множество ярких и смешных команд, а также полный зал неравнодушных болельщиков буквально на каждой игре. 

Итоги финальной игры Официальной Рязанской Лиги КВН, а также большой репортаж скоро выйдет на сайте 7info. Не пропустите!

Популярные материалы

Политика

Киевляне предложили России мирный план всего из одного пункта

Украинцы, проживающие в столице, назвали ключевым условием прекращения СВО...
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Новости мира

В лесу нашли обезглавленную женщину без рук и брошенного младенца

В лесопосадке возле автомагистрали нашли обезглавленное тело 32-летней матери из Эритреи, а у монастыря — коляску с её трёхмесячным ребёнком. Полиция проверяет причастность мужа, которого задержали за пределами Европы.
Общество

В рязанском лесу фотоловушка поймала людей в колпаках, танцующих со свечами у костра

Люди в колпаках танцуют со свечами, обламывают ветки деревьев и выкладывают из них непонятные символы.
Новости России

Девушка умерла после жёсткого секса в центре Петербурга 

В апарт-отеле на Невском проспекте нашли мёртвой 28-летнюю девушку с признаками удушения. По данным следствия, с ней в номере был 31-летний мужчина, которого уже задержали. Расследование только начинается — рассказываем, что известно.

Темы

Общество

Администрация Рязани высказалась о проблемах с отоплением в квартирах

Администрация Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова ответила на очередную жалобу на проблемы с отоплением в квартирах. 
Новости России

Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

В Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из‑за оценок своей дочери, а местные жалуются на бездействие полиции. После шума в соцсетях глава СК потребовал возбудить уголовное дело — вот что известно.
Политика

Протеже Жириновского, осуждённый за заказное убийство, хочет выйти по УДО — SHOT

Протеже Жириновского, экс-депутат ЛДПР Виктор Загородников, осуждённый за заказное убийство прокурора Братска, пытается выйти по УДО после 17 лет колонии. Он жалуется на здоровье и уже подал ходатайство 
Общество

Частицу Вечного огня из Рязани привезли в Лесной и зажгли в обновлённом парке

В посёлке Лесной обновили парк Победы и зажгли Вечный огонь, привезя частицу пламени из Рязани. Теперь это не просто место для прогулок, а точка притяжения и живая память о героях — рассказываем, что именно изменилось.
Интересное

Тамара Глоба о декабре 2025: месяц перелома, рискованных решений и шанса для смелых мечтателей

Декабрь 2025-го, по прогнозу Тамары Глобы, станет месяцем авантюристов, политических азартных игр и природных ударов. Мошенники активизируются, старый мир начнёт трещать, а новые правила — пробиваться. Вот какие даты обещают удачу и когда лучше не рисковать вообще.
Общество

Рязанцам напомнили о заразном и смертельно опасном вирусе

В Рязанской области напомнили: бешенство смертельно опасно и для животных, и для людей, а заразиться можно даже через слюну. Вакцина для питомцев бесплатна, но есть важные условия и сроки
Политика

Кремль переиграл Вашингтон, в Германии бьют тревогу из‑за сделки с Индией

Немецкая пресса с раздражением признаёт: Москва шаг за шагом выбивает почву из-под привычного давления США. Возможная закупка Индией Су‑57 и элементов С‑500 превращает визит Путина в Нью‑Дели в неприятный сюрприз для Вашингтона. 
Экономика и бизнес

Трикотажный бизнес в Рязани выставлен на продажу за 28 миллионов рублей 

Фабрика по производству верхнего вязаного трикотажа в Рязани выставлена на продажу. Действующий бизнес с выручкой, прибылью и собственной техникой уже работает с маркетплейсами и B2B-клиентами. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Администрация Рязани высказалась о проблемах с отоплением в квартирах