Во вторник, 2 декабря, в Рязанском Дворце молодёжи прошла заключительная игра сезона Официальной Рязанской Лиги КВН. В рамках финала определили лучшую команду, а также обладателя Кубка, который разыграли среди рязанских команд при поддержке губернатора Рязанской области.

Сезон 2025 года подарил рязанским любителям КВН много приятных сюрпризов и встреч с любимыми игроками. В этом году команды ярко провели фестиваль в честь открытия сезона, поучаствовали в пятом юбилейном «Поющем Косопузе». На пути к итоговой игре участники сезона прошли четвертьфинал и полуфинал. В финале Лиги оказались четыре команды. За звание чемпионов сразились «Собаки Павлова» из РязГМУ, «Время Первых» (Рязанский филиал университета МВД), «Полбатона» из РГРТУ и команда «СиД», единственные иногородние участники финала (г. Егорьевск).

Финальная игра была насыщенной и напряжённой. Квнщики отлично подготовились к решающей юмористической схватке и достойно показали себя в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Домашнее задание». Поддерживали их болельщики, которые не оставили в зале ни единого свободного места.

По итогам игры чемпионом Официальной Рязанской Лиги стала команда «Полбатона». Ребята из РГРТУ не оставили равнодушными ни зрителей, ни членов жюри. Кстати, для РГРТУ эта победа знаковая, ведь уже много лет команды вуза не становились обладателями чемпионского звания. Но желание, усердие и мощная поддержка дали свои плоды. Команда РГРТУ — лучшая по итогам сезона 2025 года.

Как отметил и.о. ректора РГРТУ имени В. Ф. Уткина Сергей Банников, который поддерживал ребят в зале, радостно, что традиции КВН в вузе возрождаются. И вдвойне радостно, что КВН в Рязани любят и ждут. Главным доказательством этого является множество ярких и смешных команд, а также полный зал неравнодушных болельщиков буквально на каждой игре.

Итоги финальной игры Официальной Рязанской Лиги КВН, а также большой репортаж скоро выйдет на сайте 7info. Не пропустите!