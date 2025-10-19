Рязанский театр драмы представил «Циолковского» на фестивале в Воронеже

Спектакль-сторителлинг «Циолковский» (12+) Рязанского театра драмы стал участником фестиваля документального театра «Вербатимфест–2025» в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Здесь встречаются лучшие театры страны, чтобы говорить с публикой на языке подлинных историй. При полном зале «Нового театра» рязанские актеры представили спектакль-сторителлинг «Циолковский» — постановку, которая стала первой частью проекта «Жизнь известных рязанцев». Это увлекательное путешествие по жизни и идеям Константина Эдуардовича Циолковского. Через документальные тексты, воспоминания и театральный рассказ актёры театра передают внутренний мир учёного, его сомнения, открытия и веру в будущее.

После спектакля состоялось обсуждение с театральным критиком, театроведом и драматургом Анастасией Ильиной. Говорили о том, что происходило на сцене, делились впечатлениями и эмоциями. Многие отмечали, что именно такой формат — биография известных людей, рассказанная языком театра, — особенно интересен и полезен школьникам и подросткам.

«Вербатимфест» — не просто фестиваль, а площадка для живого диалога театра и общества. В программе — спектакли, лаборатории и образовательные мероприятия для подростков и всех, кто интересуется современным театром.

Сценография из разномастных стульев создала атмосферу открытого разговора, камерности и живого дыхания сцены.