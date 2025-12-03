Новогодняя столица-2026
Культура и события

Театр-студия «Экспромт» представил постановку о дружбе осиротевшего мальчика и советского солдата

Анастасия Мериакри
Театр-студия «Экспромт», базирующаяся в Рязанском Дворце детского творчества, представил зрителям трогательную постановку по повести Анатолия Приставкина «Солдат и мальчик». Это произведение вошло в антологию лучших книг о Великой Отечественной войне.

Спектакль рассказывает о неожиданной дружбе между осиротевшим мальчиком и советским солдатом в тяжелые военные годы. Через эту историю раскрываются темы милосердия, человечности и ценности жизни на фоне ужасов войны.

Юные актеры, под руководством педагогов Татьяны Коробковой, Андрея Блажилина и Михаила Изенькова, продемонстрировали высокий уровень мастерства в воплощении литературного произведения на сцене. Их выступление показало, что серьезные драматические произведения могут быть понятны и интересны современным подросткам.

В Год защитника Отечества в России и в честь 80-летия Победы, спектакль стал не только художественным достижением коллектива, но и важным элементом патриотического воспитания детей и молодежи Рязани через театральное искусство.

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, постановку посетили учащиеся и педагоги Дворца детского творчества, а также школьники из разных образовательных учреждений города, включая МБОУ «Школа № 50», МБОУ «Школа № 62», МБОУ «Школа № 76» и «Центральную школу». Среди зрителей были и воспитанники Солотчинского детского дома. После спектакля благодарные зрители долго не отпускали актеров, аплодировали стоя и оставляли отзывы в книге Дворца.

Возрастное ограничение 6+.

