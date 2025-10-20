SHOT: жена Хазанова избавилась от имущества в России вслед за мужем

Супруга народного артиста России Геннадия Хазанова, 77-летняя Злата Эльбаум, избавилась от принадлежащей ей недвижимости в России. Как сообщает SHOT, она продала коттедж и несколько квартир общей стоимостью свыше 250 млн рублей.

По данным СМИ, Эльбаум реализовала дом площадью около 1200 квадратных метров с участком 75 соток в деревне Фоминское в Троицке. Стоимость этого поместья оценивается примерно в 120 млн рублей.

Кроме того, супруга Хазанова продала квартиру площадью 165 кв. м в элитном посёлке Одинцовского района Подмосковья. Ранее она находилась по соседству с жильём самого артиста. Рыночная стоимость квартиры — около 33 млн рублей. Оба объекта уже перешли новым владельцам.

Также известно, что Хазанов и Эльбаум владели квартирой на Арбате, стоимость которой оценивалась более чем в 200 млн рублей. Каждому из супругов принадлежала половина, однако от этого жилья они также избавились.

Злата Эльбаум и Геннадий Хазанов состоят в браке с 1970 года. Супруга артиста имеет гражданство Израиля и живёт в Тель-Авиве, при этом с 2012 года в России на неё зарегистрировано ИП. У пары есть дочь — 51-летняя Алиса Хазанова.

Ранее сообщалось, что сам Геннадий Хазанов продал почти всю свою российскую недвижимость на сумму около 1 млрд рублей, оставив за собой только квартиру площадью 39 кв. м на улице Люсиновской в Москве, стоимость которой составляет примерно 21 млн рублей.