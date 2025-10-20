Составлен топ-7 лучших направлений для отдыха на Новый год у моря

Понедельник, 20 октября, 2025
Зимой особенно хочется тепла, моря и спокойствия — тех дней, когда время течёт медленно, а главный выбор сводится к тому, отправиться ли на пляж или на прогулку. Январь — идеальное время, чтобы поменять снег и короткий день на солнце, яркие пейзажи и мягкий климат. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали изданию «Подмосковье сегодня», сколько стоит отметить Новый год у моря.

Египет

Популярные курорты: Хургада и Шарм-эль-Шейх

В январе в Египте тёплая, но не изнуряющая погода: воздух прогревается до +24 °C, а море — до +22 °C. Тем, кому вода покажется прохладной, подойдут подогреваемые бассейны, которые есть почти в каждом отеле.

Хургада подойдёт для спокойного и доступного отдыха. Здесь широкие песчаные пляжи, прогулки по набережной Марина и восточный базар Эль-Дахар с ароматами кофе и специй. Любители активного отдыха могут отправиться на морскую прогулку или сафари по пустыне.

Шарм-эль-Шейх понравится тем, кто ценит комфорт и высокий сервис. Здесь можно увидеть коралловые рифы Красного моря, посетить национальный парк Рас-Мохаммед, попробовать восточную кухню и прогуляться по старому городу.

Изображение от senivpetro на Freepik

Цены: перелёт из Москвы туда и обратно — от 26 000 ₽, проживание — от 5 000 ₽ за ночь. Неделя отдыха на двоих — от 110 000 ₽.

Индия

Популярные курорты: Гоа и Керала

Январь в Индии — солнечный и жаркий: воздух прогревается до +30 °C, море тёплое и ласковое.

Северный Гоа — это яркая атмосфера, фестивали, рынки и молодёжные кафе. Южный Гоа — тишина, просторные пляжи и отели на первой линии. Здесь можно заняться серфингом, посетить вечерние рынки и познакомиться с рыбацкими деревнями.

Керала подойдёт тем, кто ищет спокойный ритм. Здесь стоит отправиться в круиз по каналам — «Индийской Венеции» — и посетить плантации специй.

Цены: перелёт из Москвы — от 43 000 ₽, проживание — от 3 000 ₽ за ночь. Неделя на двоих — от 120 000 ₽.

ОАЭ

Популярные курорты: Дубай, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма

Январь — одно из лучших времён для отдыха в Эмиратах: воздух прогревается до +26 °C, море — до +23 °C.

Дубай сочетает пляжи и развлечения мирового уровня: небоскрёбы, торговые центры, пустынные сафари и набережная Джумейры.
Абу-Даби предлагает более спокойный отдых: мечеть шейха Зайда, музей Лувр и остров Яс с парками Ferrari World и Warner Bros.
Рас-эль-Хайма подойдёт любителям тишины и природы: песчаные пляжи, горы Джебель-Джайс и отели «всё включено».

Цены: перелёт из Москвы туда и обратно — от 30 000 ₽ на человека, проживание — от 8 000 ₽ за ночь. Неделя отдыха на двоих — от 140 000 ₽.

Таиланд

Популярные курорты: Пхукет, Паттайя, Самуи

Зимой в Таиланде идеальная погода: воздух +30 °C, вода +28 °C, влажность умеренная.

Изображение от senivpetro на Freepik

Пхукет сочетает комфорт и природу — пляжи Ката и Карон, смотровые площадки и вечерние рестораны у моря.
Паттайя подойдёт любителям активного отдыха: ночные рынки, экскурсии к храму Истины и поездки на остров Ко Лан.
Самуи — выбор для тех, кто ищет спокойствие: водопады, кокосовые плантации, йога на пляже и уединённые бухты.

Цены: перелёт из Москвы туда и обратно — от 50 000 ₽, проживание — от 3 000 ₽ за ночь. Неделя на двоих — от 150 000 ₽.

Вьетнам

Популярные курорты: Нячанг и Фукуок

Январь — пик сухого сезона: воздух +28 °C, вода +26 °C, солнце почти каждый день.

Нячанг подойдёт тем, кто сочетает пляж и активный отдых: купание, прогулки по набережной, поездки к водопаду Ба Хо.
Фукуок — место для уединённого отдыха на природе: пляжи с белым песком, перцевые плантации, сафари-парк и храм Динь-Кау.

Цены: перелёт из Москвы — от 60 000 ₽, отели — от 3 500 ₽ за ночь. Неделя на двоих — от 160 000 ₽.

Шри-Ланка

Популярные курорты: Унаватуна, Тангалле, Хиккадува

На юге Шри-Ланки в январе устанавливается идеальная погода: море +28 °C, воздух +30 °C.

Унаватуна подойдёт для отдыха с детьми — спокойный пляж, снорклинг и прогулки к пагоде мира.
Хиккадува — место для дайвинга и плавания с морскими черепахами.
Тангалле — почти безлюдные пляжи и атмосфера полного уединения.

Цены: перелёт из Москвы — от 65 000 ₽, проживание — от 2 000 ₽ за ночь. Неделя на двоих — от 160 000 ₽.

Мальдивы

Популярные курорты: Северный Мале, остров Раа, Филалхохи

Зимой на Мальдивах — настоящее лето: воздух и вода около +30 °C.

Северный Мале привлекает любителей дайвинга и серфинга.
Остров Раа предлагает уединённый отдых в бунгало или на водных виллах.
Филалхохи — тропический рай с белыми пляжами и коралловым рифом вокруг острова.

Цены: перелёт из Москвы — от 52 000 ₽, отели — от 6 000 ₽ за ночь. Неделя на двоих — от 180 000 ₽.

