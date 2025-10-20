В Бурятии число пострадавших от пищевого отравления выросло до 89 человек

За последние сутки количество жителей Бурятии, отравившихся некачественными продуктами, почти удвоилось — до 89 человек. Об этом утром 20 октября сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова, опубликовав данные оперативного штаба Минздрава и Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции и сальмонеллёза.

«Зарегистрировано 89 случаев, из них 11 — сальмонеллёз. Среди пострадавших — 49 детей», — написала министр в своём Telegram-канале.

По информации республиканского Минздрава, в больницы доставлены 55 человек, включая 34 ребёнка. Один пациент находится в реанимации с положительной динамикой.

— Все медицинские службы продолжают работать в усиленном режиме. Продолжаются лабораторные исследования. Ситуация находится на постоянном контроле, — написала Лудупова.

Массовое отравление зафиксировали в Бурятии 19 октября. По предварительным данным, причиной могли стать японские рисовые роллы онигири и шаурма.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не соответствующей требованиям безопасности.