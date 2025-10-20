В Рязани вручили театральную премию «Зеркало сцены 2025»

19 октября на сцене Рязанского театра драмы в одиннадцатый раз коллективы театров Рязани собрались на тематической премии «Зеркало сцены 2025» (12+), дабы определить самые лучшие спектакли сезона, а также лучших артистов и постановщиков. Рязанский театр драмы, Рязанский театр кукол, Рязанский музыкальный театра и Театр на Соборной – ни одно учреждение не осталось без того, чтобы их заслуги оценили по достоинству.

Открылась и в дальнейшем сопровождалась премия творческими номерами с танцорами в белых масках – бессменный символ театра, задающий атмосферу. Важной частью награждения стало также торжественное вступление ряда артистов в Союз театральных деятелей РФ.

Компетентное жюри в лице Елены Покорской, Светланы Наборщиковой, Анастасии Гришаковой и Вадима Щербакова вынесло свои вердикты в пределах десяти постановок – «Сирано де Бержерак» (16+), «Матросская тишина» (16+), «Сказка о потерянном времени» (6+), «Севастопольский вальс» (12+), «Джек» (16+), «Бременские музыканты» (6+), «Ревизор» (16+), «Тёплый хлеб» (6+), «Конёк-Горбунок» (6+) и «Блик твоей души» (16+).

Сами номинации и их победители:

Специальная номинация «Мастер» – Елена Худобородова, Рязанский театр драмы;

Специальная номинация за поддержку театрального искусства – Прио-внешторгбанк;

Специальная номинация за выдающийся вклад в развитие театрального искусства – Юрий Борисов, Рязанский театр драмы;

Лучшее музыкальное оформление – Артём Тульчинский за спектакль «Конёк-Горбунок» (6+), Рязанский театр кукол;

Лучшая работа балетмейстера – Алла Урбанская за пластический перформанс «Блик твоей души» (16+), Театр Юного Зрителя;

Лучшая работа художественного постановщика – Анна Регина и Лариса Микина-Прободя за спектакль «Тёплый хлеб» (6+);

Лучшая работа художника по костюмам – Юлия Ксёнзова, Театр Юного Зрителя;

Лучшая работа художника по свету – Юрий Лебедев, «Конёк-Горбунок» (6+), Рязанский кукольный театр;

Лучшая роль второго плана – Ирина Маненкова, Музыкальный театр;

Лучший молодой актёр – Даниил Степанов, он же Кристиан де Невильет в мюзикле «Сирано де Бержерак» (16+) Музыкального театра;

Лучшая роль в спектакле для детей или подростковой аудитории – Дмитрий Мазепа, Театр Юного Зрителя;

Лучшая женская роль – Алёна Силивестрова или же Любаша из «Севастопольского вальса» (12+) за авторством Музыкального театра;

Премия жюри за артистическое обаяние досталась Марии Звонарёвой, Рязанский театр драмы;

Лучшая мужская роль – Даниил Казаков, сам «Сирано де Бержерак» (16+);

Премия жюри за высокую музыкальную культуру – дирижёр-постановщик Музыкального театра Сергей Кисс;

Премия жюри за оригинальное прочтение роли Городничего в «Ревизоре» (16+) – Владимир Баранов, Театр Юного Зрителя;

Лучшая работа режиссёра – Анна Коонен, «Конёк-Горбунок» (6+), Рязанский театр кукол;

Премия жюри за режиссерский дебют – Ксения Константинова, поставившая «Севастопольский вальс» (12+) в Музыкальном театре.

Настало время раскрыть главную интригу!

Лучший спектакль малой формы – «Блик твоей души» (16+), Театр Юного Зрителя;

Лучший спектакль для детей – «Сказка о потерянном времени» (6+), Театр Юного Зрителя;

Лучший спектакль большой формы – «Конёк-Горбунок» (6+), Рязанский театр кукол.

Как и в прошлые годы, премия «Зеркало сцены 2025» настоящим торжеством артистического искусства и большим подарком для всех, кто погружён в театральную жизнь Рязани. В ней нашлось место для всего самого прекрасного и сокровенного – были исполнены песни, прочитаны стихи, произнесены слова поздравлений для именинников и почтения тем, кто уже ушёл из жизни. И всё это с бесконечной любовью к театру.