Рязань вошла в число лидеров по внедрению принципов устойчивого развития

Рязань вошла в топ-15 лидеров рейтинга (наивысший уровень), проводимого агентством «Эксперт РА», по оценке 82 административных центров регионов России на предмет степени внедрения принципов устойчивого развития за последние 3 года.

Как сообщает пресс-служба рязанской мэрии, анализ проводился по 29 показателям, на основании данных Росстата, Росприроднадзора, ЕМИСС, индекса ВЭБ.РФ, а также материалы сайтов городских органов власти.

В управленческом блоке Рязань демонстрирует высокий рост инвестиций в основной капитал на душу населения: с 57,2 тыс. руб. в 2022 году до 92,1 тыс. руб. в 2024 году (прирост составил более 60 %).

Высокими темпами росли объемы производства – рост на 38,2%.

Рязань заняла 7 место по уровню исполнения городского бюджета (исполнение бюджета по доходам 112,9%, по расходам – 98% в 2024 году).

Высокий уровень показателей демонстрирует Рязань и по социальному блоку:

— низкий уровень безработицы — 0,14% за 2024г. (в среднем по городам 0,3%);

— превышение среднемесячной заработной платы в 5,6 раза над величиной прожиточного минимума региона (в среднем по городам — в пять раз);

— обеспеченность детей дошкольного возраста местами в детских садах – 100%;

— доля граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составила 50,9% (в среднем по городам – 45%);

— общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 34,2 кв.м на 1 жителя (5-е место в ЦФО).

Площадь зеленых насаждений в расчете на душу населения в Рязани составила 11,4 га (в среднем по городам – 10 га).

Высокие позиции Рязани обусловлены комплексным подходом к устойчивому развитию социально-экономической сферы и городской инфраструктуры.