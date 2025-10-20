«Здесь будет встреча Путина и Трампа»: сбывается предсказание Жириновского о новых мирных переговорах

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский благодаря своим пророчествам, оставленным при жизни, получил славу главного политического провидца России. Ему удалось предсказать начало спецоперации, исход глобальных политический противостояний, приход к власти многих лидеров и их судьбу. Ещё за несколько лет до начала СВО в эфире у Владимира Соловьёва он спрогнозировал судьбоносные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

В августе два лидера встречались на Аляске в Анкоридже. Тогда впервые за несколько лет вероятность подписания мирного соглашения показалась более чем вероятной. Но в сентябре что-то снова пошло не по намеченному плану. И вот теперь ожидается очередная встреча Путина и Трампа. На этот раз общение глав государств может состояться в Будапеште. Владимир Жириновский возлагал на эту встречу очень большие надежды. Пока дата саммита не разглашается, но подготовка, судя по всему, уже ведётся.

Фото: The White House

– Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение, – заявлял Владимир Жириновский.

Детализировал политик и возможные договорённости, которых могут достичь политики. Предметом встречи безусловно станет Украина. Львов и пять прилегающих к нему украинских районов, по словам Владимира Вольфовича, могут обособиться.

– Мы отделяем её (территорию), и она в НАТО входит, и в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия — он (Трамп) даёт согласие, точнее не возражает, всё будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Три конфликта он закрывает — трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией, с Китаем, – предполагал политик.

Фото: The White House

И действительно, сейчас слова Жириновского находят своё отражение. Во-первых, особенное стремление Дональда Трампа к завершению конфликтов и получении Нобелевской премии мира. Американский президент явно не скрывает своего желания стать лауреатом. И, конечно, его слова о территориальных уступках, на которые Украине всё же придётся пойти для завершения конфликта. Как бы не противились этому Владимир Зеленский и его европейские кураторы.

Кстати, Владимир Жириновский очень точно предсказал подход Трампа к европейским союзникам. Лидер ЛДПР слова увидел, как президент США будет оказывать мощное давление на Европу, выжимая из неё максимум. Эти слова находят отклик в сегодняшней реальности, когда новый президент США остановил работу ряда проектов и прекратил финансирование Украины, возложив данное бремя на европейские государства.