За интимные отношения в лифте можно получить административный арест на срок до 15 суток. Об этом рассказал адвокат Михаил Салкин в беседе с изданием «Абзац».

По словам юриста, подобные действия в общественном месте могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Подобные действия, как правило, будут трактоваться как мелкое хулиганство. В этом случае предусмотрен либо штраф от 500 до 1500 рублей, либо административный арест до 15 суток», — уточнил Салкин.

Он отметил, что случаи привлечения к ответственности за секс в лифте встречаются крайне редко. Гораздо чаще административные дела возбуждаются за подобные действия на лестничных площадках.

«Любителей острых ощущений и в этом случае может ждать арест — такое наказание правоохранители назначают достаточно часто», — добавил адвокат.

Читайте также: Целое поколение россиян живёт без секса. Демографы в панике

10 удивительных фактов о сексе, которые изменят ваше восприятие