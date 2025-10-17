Пятница, 17 октября, 2025
Пропавшая семья Усольцевых могла уйти в тайгу для «общения с Богом»

Алексей Самохин
Управляющий делами Казанско-Вятской епархии протоиерей Геннадий Четвергов не исключает, что пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых могла быть старообрядцами и уйти жить в землянку для общения с Богом без помех цивилизации.

Священник отметил, что такой сценарий «теоретически возможен», учитывая современную обстановку.

«Сейчас люди несколько обеспокоены, взвинчены. Особенно те, кто смотрит интернет, пытается смотреть YouTube… Конечно, всё это действует на нервы, люди просто не выдерживают. <…> С религиозной точки зрения уйти из этого мира… Я не знаю, верующие они или нет, но то, что сделали в своё время Лыковы, – вполне понятное стремление человека уединиться и обратиться к Богу с чистой молитвой. Это, в принципе, нормально», — рассказал отец Геннадий «Абзацу».

Он подчеркнул, что верующим людям сложно находиться в мире, где «царствуют деньги».

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ посёлка Кутурчин Красноярского края 28 сентября. Семья не регистрировалась в МЧС и ушла в поход без сопровождения. Вскоре они перестали выходить на связь.

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.
SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской
Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.
Пророчества из посмертной папки Жириновского: 2026 год и далее – время удивительных перемен

Сбывается то, что предсказывал миру легендарный политик.
Власти рассказали, возобновят ли в Рязани производство мороженого

Соответствующее заявление было опубликовано в официальных аккаунтах губернатора Павла Малкова в четверг, 16 октября.

«Царьград»: повышение тарифов ЖКУ в России — налог на беспомощность чиновников

Рост тарифов — это не следствие честной экономики, а смесь небрежности чиновников и изворотливости дельцов.

Зеленский опоздал на полчаса на встречу с Трампом в Белом доме

Начало встречи было запланировано на 20:00 по московскому времени, Зеленский прибыл на полчаса позже.

Экономист Мосягин допустил появление в России надбавки к пенсии за стаж

Эксперт отметил, что предложение было озвучено на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который «отнёсся к нему с пониманием».

SHOT: Отец Илона Маска Эррол посетит Казань в воскресенье 

Маск-старший также рассказал, что его сын, Илон Маск, возможно, приедет в Россию в ближайшее время.

Мэрия Рязани сообщила, где высадят деревья в Единый день озеленения

Акция охватит более 200 точек в Рязани.

При поддержке ПАО «РЭСК» в Касимове открылась новая спортивная площадка для школьников

Это уже второй спортивный объект, созданный ПАО «РЭСК» в Касимовском округе.

«Марко Молл» приглашает рязанцев на семейные мероприятия в выходные

ТЦ представил афишу мероприятий на выходные.

Астролог Володина дала прогноз на предстоящую встречу Путина и Трампа

Володина объяснила, повлияет ли она на договорной процесс.

Рязанская группа примет участие в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В случае выигрыша каждая из них хотела бы потратить денежный приз на музыкальное продвижение.

Сотрудники контрольно-счётной палаты Рязани получили муниципальные награды

17 октября КСП отметила 15-летие.

Священники объяснили, считается ли депрессия грехом

Многие путают уныние и депрессию, однако эти понятия имеют различную природу.

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Сын командующего 18-й армией Василий Марзоев погиб на СВО 

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции Василий Марзоев представлен к званию Героя России посмертно.

Полицейские проводят в Рязанской области массовые рейды

Будут искать пьяных водителей за рулём и другие нарушения ПДД.

Председателя рязанского СНТ привлекли к ответу за незаконное отключение электричества

Прокуратура Московского района Рязани отреагировала на жалобу местного жителя на незаконное отключение электричества на его дачном участке.