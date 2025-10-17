Управляющий делами Казанско-Вятской епархии протоиерей Геннадий Четвергов не исключает, что пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых могла быть старообрядцами и уйти жить в землянку для общения с Богом без помех цивилизации.

Священник отметил, что такой сценарий «теоретически возможен», учитывая современную обстановку.

«Сейчас люди несколько обеспокоены, взвинчены. Особенно те, кто смотрит интернет, пытается смотреть YouTube… Конечно, всё это действует на нервы, люди просто не выдерживают. <…> С религиозной точки зрения уйти из этого мира… Я не знаю, верующие они или нет, но то, что сделали в своё время Лыковы, – вполне понятное стремление человека уединиться и обратиться к Богу с чистой молитвой. Это, в принципе, нормально», — рассказал отец Геннадий «Абзацу».

Он подчеркнул, что верующим людям сложно находиться в мире, где «царствуют деньги».

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной отправились в урочище Буратинка близ посёлка Кутурчин Красноярского края 28 сентября. Семья не регистрировалась в МЧС и ушла в поход без сопровождения. Вскоре они перестали выходить на связь.

Читайте также: Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Спасатель назвал единственное условие выживания семьи Усольцевых в тайге

Пропавшие в тайге Усольцевы не послушали инструктора и пошли в лес сами

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья с 5-летней дочкой бесследно исчезла в тайге больше недели назад. Что нового известно о туристах Усольцевых