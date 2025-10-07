Семья с 5-летней дочкой бесследно исчезла в тайге больше недели назад. Что нового известно о туристах Усольцевых

Больше недели минуло с момента исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге около Железногорска Красноярского края. Супруги с маленькой дочерью до сих пор не найдены. «Российская газета» собрала ключевые факты о хронологии событий, версиях произошедшего и прогнозах спасательной операции.

С чего всё началось

28 сентября 64-летний предприниматель Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина (психолог и коуч) и пятилетняя дочь Арина отправились в небольшой поход из поселка Кутурчин Партизанского района. Цель маршрута — Кутурчинское белогорье и скала Буратинка. Планировали вернуться через несколько часов.

Двое суток путешественники не выходили на связь с родными. Коллега Ирины сообщила ее взрослому сыну от первого брака, что женщина не появилась на работе. 30 сентября сын подал заявление в полицию о пропаже семьи.

На утро вторника 7 октября в поисковой операции задействованы свыше 350 человек, сообщили в МЧС. Работают полицейские (включая уголовный розыск), спасатели, следователи-криминалисты СК, кинологи ГУФСИН, охотники, волонтеры из семи сибирских регионов, местные жители.

Поиски ведутся с использованием вертолетов, беспилотников, самолета «Аэропракт А-32», мотопараплана, квадроциклов и внедорожников. Правда, воздушную технику применяют не ежедневно из-за плохой погоды.

«Проверено 278 квадратных километров тайги, 398 километров лесных дорог и троп. Всего с нарастающим итогом обследовано всеми силами и средствами 3321 километр», — проинформировали сегодня в краевом главке МЧС.

В поисковый штаб привезли передвижную станцию мобильной связи со спутниковым сигналом. Она дает спасателям возможность быстро обмениваться информацией при любой погоде.

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. Еще на прошлой неделе в Партизанский район выехали опытнейшие следователи и криминалисты краевого главка. Там же работают сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД.

Правоохранители нашли и осмотрели машину пропавшей семьи, оставленную в поселке. В ней обнаружили кроссовки и сумочку Ирины Усольцевой, куклу дочери Арины.

Допросили близких родственников и коллег исчезнувших, управляющего базой отдыха, местных жителей и туристов. Две женщины видели семью 28 сентября на подходе к горе Буратинка — примерно у цели похода. Путешественникам оставалось развернуться и пройти обратно несколько километров, предположительно тем же маршрутом. Но в поселок семья не вернулась.

Мальвинка и Карабас

В СК уточнили, что Сергей Усольцев интересовался у руководителя базы отдыха маршрутами к горам Буратинка и Мальвинка, планируя короткий поход. По словам родственников, глава семьи имел туристические навыки, неплохо ориентировался в лесу и горах, часто ходил в дальние походы, участвовал в сплавах.

Отрабатывая версии, следователи установили: с 28 сентября члены семьи не выезжали за пределы региона общественным транспортом.

Сыщики не могут игнорировать криминальный след. Раз в деле фигурируют Буратинка и Мальвинка (названия скал около поселка Кутурчин), почему не быть здесь некоему Карабасу, а может — и золотому ключику. Впрочем, пока Следком не раскрывает подробностей криминальной версии.

В сводках о поисковой операции упоминались старые избушки в тайге со времен золотоискателей. Но сейчас золото в этом районе не ищут. Предположения, что путешественники в тумане сбились с тропы и наткнулись на черных копателей, выглядят неуместными. Во всяком случае, оснований для них вроде нет. За исключением самого факта бесследного исчезновения.

Три версии пропажи семьи Усольцевых

Среди официальных версий следователей выделяются три основные.

Первая: семья заблудилась в тайге из-за густого тумана в тот день, когда температура упала ниже нуля. Видимость была практически нулевая.

В СК допускают, что Сергей Усольцев мог почувствовать себя плохо, и семья осталась в каком-то таежном укрытии, ожидая спасателей.

Еще одна версия связана с обилием диких зверей в районе исчезновения туристов. Там водятся кабаны и горные козлы. За время поисковой операции в окрестностях заметили несколько медведей и две стаи волков.

Эксперты, опрошенные СМИ в связи с исчезновением семьи Усольцевых, считают главной опасностью, возможно, даже не животных, а погоду.

Супруги с дочерью рассчитывали вернуться через 3–3,5 часа после выхода. Долгих странствий не планировали, поэтому не запаслись теплой одеждой, вышли налегке, хотя и с рюкзаками.

Но погода испортилась, в районе похолодало, выпал снег. В один из дней поисков СК сообщал о приближении бури.

Шансы на выживание

Специалист по выживанию в экстремальных условиях, спасатель Эдуард Халилов оценил шансы семьи с пятилетним ребенком на благополучный исход. По его мнению, глава семьи как опытный турист должен был взять палатку и спальные мешки для противостояния главной угрозе — холоду. Если супруги с дочерью нашли безопасное место, поставили палатку, собрали дрова для костра, тогда путешественники, возможно, до сих пор живы. При этом эксперт отмечает наиболее уязвимую в сложившейся ситуации дочь Усольцевых — пятилетнюю Арину.

Ежедневно предоставляя суточную сводку о поисковой операции, сотрудники МЧС завершают сообщения словами «поиски продолжаются». Всем хочется верить в счастливый финал этой истории. Но многие понимают: с каждым днем шансов остается меньше. Они тают быстрее, чем выпавший в районе исчезновения семьи первый снег.