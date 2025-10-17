Полицейские проводят в Рязанской области массовые рейды

Сотрудники Госавтоинспекции в пятницу, 17 октября, и в выходные проводят в Рязанской области рейды по поиску нетрезвых водителей за рулём. Выявлять будут и другие нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

Для поиска нарушителей полицейские используют метод массовой проверки. Работает это следующим образом: на конкретном участке дороги они проверят максимальное число водителей. За тем переместятся в другие локации и повторят процедуру.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями. О всех нарушениях просят информировать полицию.