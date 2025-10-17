Заключённого рязанского колонии осудили за демонстрацию экстремистской символики

Вступил в законную силу приговор Московского райсуда г. Рязани в отношении заключённого исправительной колонии №2. Мужчина причастен к совершению преступления экстремистского характера.

Выявили противоправную деятельность сотрудники ФСБ и ФСИН. Отбывающий наказание за совершённое преступление неоднократно демонстрировал изображения с экстремистской символикой.

Как итог — было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 1 год и 4 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Рязанской области.