В Рязани у «Глобуса» изменили схему движения

На участке улицы Большой, от пересечения с улицей Тимакова до выезда из гипермаркета «Глобус», зафиксирован рост аварийности. Чтобы обезопасить участок, Минтранс Рязанской области ввёл комплекс изменений в организацию дорожного движения.

За последний период на данной территории отмечено значительное количество ДТП. В результате происшествий пострадало 6 человек, а также зарегистрировано 38 аварий, повлекших материальный ущерб. Основными факторами риска признаны небезопасное маневрирование при повороте налево и движение со скоростью, превышающей разрешенную.

Как итог — приняты следующие изменения в схеме движения: введен запрет на левые повороты при выезде и заезде на прилегающие территории, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка, регламентирующие режим движения.

Предельно допустимая скорость ограничена до 40 км/ч. А для контроля за соблюдением правил размещен стационарный комплекс видеофиксации, который автоматически будет определять нарушения.

Для построения альтернативного маршрута водителям рекомендуется использовать ближайшие перекрестки с улицами Тимакова и Советской Армии, а также движение по Касимовскому шоссе.