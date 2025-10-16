SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

Сеть магазинов 7-Eleven может появиться в России уже в 2026 году, сообщает телеграм-канал SHOT.

По сведениям источника, компания зарегистрировала в РФ восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые размещаются на продуктовой сети. Из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык всё удалось оформить только со второй попытки.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской, но в 1991-м японская компания выкупила контрольный пакет акций. Сейчас открыто 83 485 точек в 17 странах.

Магазины пользуются популярностью у российских туристов, особенно в Таиланде.

Отметим, что иностранные компании и раньше регистрировали в России свои товарные знаки, но часто это не приводило к открытиям магазинов.