Телеграм-канал «Изнанка» опубликовал видео прилёта российской ракеты «Искандер» по месту подготовки к пуску «дальних» дронов ВСУ в районе н. п. Мартовое недалеко от Харькова.

По информации источника, сначала наша разведка засекла пункт управления беспилотниками, на который через некоторое время прибыли фуры с техникой. Дождавшись, когда враг разгрузит БПЛА, армия РФ ударила ракетами.

Первая пришла точно по фурам и части личного состава, после чего начался сильный пожар. Вторая попала по месту подготовки к пускам, где бойцы спешно пытались свернуть свой ПУ, но было уже поздно.

По предварительным данным, в результате атаки уничтожено 4 фуры, порядка 50 беспилотников «Лютый», пять пусковых установок и 25 специалистов ВСУ.

Беспилотники «Лютый» ВСУ используют для атаки на территорию России, по некоторым данным, прилетали они и в Рязань.

Видео: t.me/The_Wrong_Side